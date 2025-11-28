Slušaj vest

Čeda Brkić automobilista, govorio je o mogućim uzrocima nesreće kod Čačka koja je potresla ceo region.

Ana Radović (20) i Aleksandar Masalušić (37) stradali su u nesreći kada im se automobil prevrnuo u odvod i tu ostao. Način na koji se nesreća dogodila, mesto na kojem je automobil završio kao i činjenica da je bilo potrebno tri dana da se otkrije šta im se zapravo dogodilo otvorili su mnoga pitanja na koje javnost u Srbiji već dva dana pokušava da dobije odgovor.

Postavlja se pitaje da li je fatalnoj nesreći u kojoj su izgubljena dva mlada života kumovala brzina, trenutak nepažnje ili nešto treće biće poznato nakon završetka detaljne istrage:

- Sigurno je bila velika brzina u pitanju, ovo ni najbolji kaskaderi ne mogu da izvedu. On je preleteo preko ograde i samo je skliznuo. Motor je potpuno ušao u kabinski prostor, za to je potrebna ogromna brzina. Sigurno je preko 100 km/h vozio i on je u jednom momentu leteo do ovog zida. Ova ograda je pomogla da on dođe u položaj da udari u zid i onda sklizne dole, kao u filmu. On je bukvalno leteo do ovog zida i samo je skliznuo. Stvarno je situacija jedna u milion. Ova ograda je pomogla da se on podigne i samo sklizne, kao u filmu - kaže Brkić.

Panik pozivi

Kako je navedeno, sa telefona devojke usledila su dva panik poziva hitnoj pomoći, ali nažalost, nije bilo ni poziva ni reakcije o čemu je Brkić i govorio:

- Lokacija SOS-a je bila potpuno pogrešna, tri dana nisu našli ove ljude. Apel je svim našim službama da se panik tasteri usmere na pravu stanicu. Veoma žalosno. Ne znam kako niko nije video automobil tri dana. Čudi me da vozači kamiona ili autobusa nisu videli, mada mislim da su ljudi sve više opterećeni i stalno žure. Neverovatno - kaže Brkić.

Brkić naglašava da su šanse za preživljavanje Ane i Aleksandra bile jako male:

- Oni su imali male šanse da prežive, jer im je motor ušao u prostor. Tako se složilo i ovo je jedan od milion slučajeva. Za tu brzinu nema ograde, samo je pitanje ishoda. Ovo je ozbiljan automobil i da bi se ovako slupao, potrebna je velika brzina - kaže Brkić.

Kako ističe, čudi ga i to što vozači autobusa i kamiona nisu videli automobil zaglavljen, s obzirom na to da je bilo moguće videti to sa njihove visine.

Opsežna pretraga terena

Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je Ana u nedelju neporedno pre tragedije razgovara sa bratom u 18.45 časova i da mu je rekla da prolazi kroz Ovčar Banju. Nakon što se nije javila da je stigla u Beograd gde se i uputila u Beograd usledila je velika agonija zabrinute porodice koja je njen nestanak prijavila sutradan, u ponedeljak.

Nestanak Aleksandra Masalušića prijavljen je dan kasnije, u utorak, a već tada u tom predelu počela je opsežna pretraga terena. Bizarno i zastrašujuće je da je džip "audi" pronađen je u sredu ujutru u rupi koja je iste visine, dubine i širine kao vozilo.

Inače, Aleksandar Masalušić bio je telohranitelj Nebojše Stojkovića Stojketa, vođe rakovačkog klana koji je svojevremeno preživeo sačekušu. Kako smo već izveštavali, ima policijski dosije i mnogobojne saobraćajne prekršaje zbog kojih mu je čak na četri meseca bila oduzeta i vozačka dozvola.

