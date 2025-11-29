Slušaj vest

Zaječarska policija uhapsila je vlasnicu hraniteljske kuće za stare M. G. (48) nakon što je došlo do požara u kome je jedan korisnik tragično nastradao, a njene komšije za Kurir sada otkrivaju kako je došlo do požara.

- Hraniteljska kuća za stare u Šavničkoj ulici u Zaječaru je u vlasništvu oca uhapšena M. G. i ona se poslednje četri godine bavi ovim poslom, tačnije brigom o starima. Do sada M. G. nije imala problema vezanih za tu kuću i korisnike, koliko znamo. Ovo je prvi put da je došlo do problema, nažalost - navode meštani i dodaju:

- Požar je, kako smo čuli, izazvala mašina koja se nalazi u podrumu višespratnice. Navodno, pre nego što je došlo do požara, neko im je menjao i popravljao neke instalacije i kablovi koji su sada najverovatnije doveli do požara. Požar je brzo buknuo i zahvatio i ostata kuće.

Pobegla nakon požara?

Prema njihovim tvrdnjama, u kući je bilo osam korisnika, od kojih je dvoje došlo iz Centra za socijalni rad, uhapšena M. G., njena ćerka i njen treći bivši suprug.

- Kada je izbio požar navodno, M. G. je pobegla i nije pružila pomoć korisnicima, dok je njena ćerka koja je u trenutku izbijanja požara bila u potkrovlju pomagala starijim osobama - navode meštani i dodaju:

- Bilo je zaista dramatično i uznemirujuće, mislili smo da će sve izgoreti. Pravo je čudo da više ljudi nije stradalo. Nismo saznali da li se nesrećni čovek ugušio ili izgoreo, ali to će utvrditi istraga.