SAOBRAĆAJNA NEZGODA U ĆUPRIJI: Sudarila se dva automobila, srča svuda po putu (FOTO)
U saobraćajnoj nezgodi koja se oko podneva dogodila na Slaviji u Ćupriji, dve osobe su lakše povređene.
Do nezgode je došlo usled nepoštovanja saobraćajnog znaka „stop“, što je dovelo do sudara dva vozila.
Dva vozila su se sudarila i sada su ulubljena sa prednje strane, dok je svuda oko njih srča.
Povređenima je pružena medicinska pomoć, dok je na vozilima pričinjena materijalna šteta.
Policija je obavila uviđaj i radi na utvrđivanju svih okolnosti nesreće.
Kurir Web/ Ćuprija.NET
