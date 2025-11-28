Slušaj vest

U saobraćajnoj nezgodi koja se oko podneva dogodila na Slaviji u Ćupriji, dve osobe su lakše povređene.

Do nezgode je došlo usled nepoštovanja saobraćajnog znaka „stop“, što je dovelo do sudara dva vozila.

Dva vozila su se sudarila i sada su ulubljena sa prednje strane, dok je svuda oko njih srča.

Povređenima je pružena medicinska pomoć, dok je na vozilima pričinjena materijalna šteta.

Policija je obavila uviđaj i radi na utvrđivanju svih okolnosti nesreće.