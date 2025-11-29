Slušaj vest

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče rano ujutru između Iriga i Rume poginula su četiri žitelja Mladenova, sela u opštini Bačka Palanka, dok je troje zadobilo teške telesne povrede.

Do udesa je došlo oko 6.20 časova kada je kombi za čijim se volanom nalazio D. T. (69) udario u zadnji deo radne mašine valjak kojom je upravljao N. V. (49).

Kako se nezvanično saznaje, kombi koji je prevozio sezonske radnike iz Mladenova se kretao u istom pravcu kao i valjak i iz, za sada neutvrđenih razloga, udario u njegov zadnji deo.

O ovoj temi za Puls Srbije na Kurir televiziji govorio je automobilista Čeda Brkić. Kako je istakao, dve stvari su najopasnije kod vozača: umor i prekoračenje brzine.

- Umor je najopasniji po svakog vozača. Zamislite sviće, ljudi se vraćaju od nekud, žure, jure. Istraga će pokazati. Možda je tehnička greška u pitanju: guma na primer. Možda je bila i magla. Za ovakav udes je isto velika brzina u pitanju. Jeste da je bager stajao i bio nezgodan za svojim delovima - kaže Brkić i dodaje:

- Ljudima popušta koncentracija, a na to utiču umor i svitanje. Možda se on tad probudio i vozio radnike na posao. Pitanje je da li je u tom trenutku čovek bio zdrav. Možda je imao neki pritisak ili šećer. Veštačenjem će se to videti šta je bilo u pitanju - kaže Brkić.

Mladenovo zavijeno u crno

Žitelji Mladenova, nemi od tuge i bola, nisu mogli da poveruju da su ostali bez četvoro svojih sugrađana. Kažu, da se ne pamti kada se ovakva tragedija dogodila u njihovom selu ili okolini.

Meštani navode da su živote izgubili M. M., A. B., K. B. i T. A. i dodaju da se iskreno nadaju da će se troje povređenih uskoro oporaviti. Njih sedmoro se nalazilo u kombiju, vozač i šestoro putnika, koji su bili angažovani u pećinačkim atarima.

- Išli su za Pećince, radili su kao sezonski radnici. Ustajali bi u rano ujutru jer su u četiri kretali za Pećince. Vozio ih je naš sugrađanin koji godinama prevozi radnike. Čuo sam da je taj valjak bio u istoj traci kojom su oni išli, ne znam šta da kažem, ovo je strašno - ispričao je jedan meštanin i dodao da je D. T. koji je vozio kombi bio dobar vozač

Predsednik Mesne zajednice Mladenovo Slobodan Manojlović kaže da je selo zavijeno u crno.

- Ovo je neopisiva tragedija, u jednom trenutku ostali smo bez naših sugrađana koji su išli da zarade i poginuli. Mi još uvek ne znamo kako je tačno došlo do nesreće, to će utvrditi istraga, ali šta god da se desilo neće umanjiti bol koju svi osećamo, a posebno njihovi najmiliji - priča vidno potrešen Manojlović.

Dan žalosti

Zbog ove tragedije proglašen je Dan žalosti na teritoriji opštine Bačka Palanka.

- Opština Bačka Palanka je petak, 28. novembar, proglasila Danom žalosti na teritoriji cele opštine, a povodom tragično nastradalih četvoro meštana Mladenova - navodi se u odluci o proglašenju Dana žalosti.

