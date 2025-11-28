Slušaj vest

U telefonu okrivljenog Dejana Tešića, koji je označen kao visokopozicionirani pripadnik kriminalnog klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, istražitelji su, kako je prikazano danas u sudnici Specijalnog suda u Beogradu pronašli pet kratkih audio zapisa koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih dela.

U glasovnim porukama, koje su danas preslušane na suđenju kriminalnoj grupi otpuženoj za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem, kao i jedno silovanje mladića na stadionu Partizana, čuje se pominjanje izvesnih žena, Nevene Hot i Mimi Mercedes.

Dejan Tešić Foto: Kurir.rs

- Ljudi, da ti prosledim informaciju koju sam dobio od strica, od sutra vanredno stanje i neće moći da se završi, bićemo na gajbi non-stop i neće moći da se cepa belo malo jače - čuje se u prvoj poruci koja je puštena, a zatim slede još četiri:

- Nije Zoki ubijen.

- Padoše nam pet drugara, zovu advokate.

- Padoše nasred ulice.

U poslednjem audio zapisu pominje izvesne žene, Nevenu Hot i Mimi Mercedes:

- Ja sam spreman kao zarđala puška, imam bosančicu 99 godište top, imam jednu malu ne smem da ti kažem godište, skoro 17 možda i 18. Top dve male, znaš šta rade, ne možeš da zamisliš. Onda imam onu što si je klao povremeno, Nevena Hot, imam Mimi Merdeces, imam ih pun k...

Tešić se javio za reč i naveo da glasove iz prve tri glasovne poruke uopšte ne prepoznaje. Potom su prikazane i dve fotografije poruka, u prvoj mu neko kaže da obavesti Velju da "postoje snimci upada iz nekog hotela i da im se namešta murija", koja je navodno iz maja 2020. godine, dok se na drugoj slici ekrana vidi poruka koju šalje osoba pod nadimkom Kratos, iza kog se pram tvrdnjama tužilaštva krio optuženi Marko Miljković.

Marko Miljković i Veljko Belivuk Foto: Dado Đilas, Zorana Jevtić

- Vidiš brate, kad uklopiš kriminal i navijače ispadne najjača priča - piše između ostalog u fotografisanoj poruci.

U sudnici su danas prikazana i dva video zapisa pronađena u telefonu jedine žene obuhvaćene optužnicom, Slađane Sekulić, čija je uloga prema optužnici bila da iz stana u blizini stadiona Partizana osmatra i pripadnicima klana javlja da li ima policije u blizini.

- Vatromet, više osoba sa bakljama na stadionu i zastava FK Partizan - konstatovala je sudija šta se sve vidi na dva kratka video klipa pronađena u telefonu optužene Slađane Sekulić.

1/12 Vidi galeriju Slađana Sekulić, jedina žena u Belivukovom klanu Foto: Zorana Jevtić, Nenad Kostić

Njen branilac, advokatica Sanja Ćeriman objasnila je da je reč o snimcima tokom organizacije proslave navijača na stadionu, i da nema reči o dojavljivanju pripadnicima kriminalne grupe da li se u blizini stadiona Partizan nalazi policija.

- U telefonu okrivljenog Milovana Tadića, vide se slike iz vojske, zatim snimak na kom se čuje ruska muzika - konstatovala je sudija.

Na sminku se vidi kako grupa muškaraca udara i šutira žensku osobu koja leži na zemlji.

- Taj snimak je ko zna koliko star, kružio je po internetu, ne bih ni da se izjašnjavam - rekao je okrivljeni Tadić.

U telefonu okrivljenog Vlade Georgijeva, supruga Slađane Sekulić, pronađen je i video na kom su Belivuk i Miljković. Na snimku se vidi da Belivuk "snima selfi", dok Miljković s kačketom na glavi sedi pored navijača Radeta Petrovića: "Evo ti ga, brate Rade, neće više da idu na utakmice", čuje se Belivuk, a potom se vidi kako ga teraju da kaže da više neće da ide na utakmice i da "je jug jedina ispravna priča, da su Principi jedini ispravni", što on ponavlja za njima, a potom kaže "Mi smo pi...e".

Na snimku, koji je kružio internetom ranije, se pominje i drugi navijač, Miloš Radisavljević Kimi.

U telefonu okrivljenog Borislava Karapandžićapronađen je i intimni odnos crnca, a potom pištolji iz kojih se puca na njega, a u telefonu Nebojše Jankovića ubijena lisica.

Boris Karapandžić Foto: Nemanja Nikolić

U Specijalnom sudu izvedeni su danas i pisani dokazi među kojims su potvrde o oduzimanju mobilnih telefona Belivuka i Miljkovića, u kojima istražitelji nisu pronašli ništa što se može dovesti u vezu sa krivičnim delima.

U sudnici su prikazane i svojeručno napisane rečenice da Belivuk i Miljković nisu želeli da iz pritvora budu sprovedeni u policiju, kako bi prisustvovali otvaranju telefona.

- Nisam mogao da idem na otvaranje telefona u Kneza Miloša zbog rodbinske posete. Nisam želeo da idem. Veljko Belivuk soba 77 - piše na papiru koji je izveden kao dokaz, a koji je Belivuk potpisao krajem februara 2021. godine, nepunih mesec dana posle hapšenja.

Na isti način, da prisustvuje otvaranju mobilnih telefona koji su mu oduzeti prilikom hapšenja, odbio je i optuženi Miljković, kao i vlasnik kuće u Ritopeku, okrivljeni Vlade Draganić.

- Videli smo da nikakava Skaj aparat niti je pronađen, niti je instalirana ta aplikacija u telefonima oduzetim od Miljkovića i mene. Nema ni jedne slike, fotografije, video snimka koji se dovodi u vezu sa navodnim krivičnim delima - rekao je optuženi Belivuk posle izvođenja ovih dokumenata.

Okrivljeni: Izgubio sam vid! Optuženi Vlade Draganić izašao je za govornicu i rekao da danas ne može da se izjašnjava jer ništa ne vidi.

- Izgubio sam vid sinoć, imam pritisak u glavi. Tražio sam da mi zalepe flaster doktori, ništa ne vidim na jedno oko. Kad sam već izašao, hoću ponovo da kažem da se opet nešto piše po medijima da sam nešto priznao, nisam ništa priznao - rekao je optuženi vlasnik kuće strave u Ritopeku.