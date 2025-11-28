Hronika
JEDNA OSOBA POGINULA, DRUGA TEŠKO POVREĐENA: Detalji teške nesreće kod Kragujevca (foto)
Jedna osoba je poginula, a jedna povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Kragujevac-Batočina.
Nesreća, u kojoj su učestvovala dva putnička automobila, dogodila se oko 11 sati.
Jedna osoba je poginula na licu mesta, a jedna teško povređena.
Povređenu osobu su vatrogasci-spasioci izvukli iz vozila primenom specijalističke opreme, nakon čega je prebačena u Univerzitetski klinički centar Kragujevac.
Saobraćajna policija je obezbedile lokaciju i omogućila bezbedno delovanje svih službi uključenih u sanaciju posledica nesreće.
Nadležne službe pozivaju sve učesnike u saobraćaju da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju propise, kako bi se ovakve tragedije izbegle.
