Jedna osoba je poginula, a jedna povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Kragujevac-Batočina.

Nesreća, u kojoj su učestvovala dva putnička automobila, dogodila se oko 11 sati.

Jedna osoba je poginula na licu mesta, a jedna teško povređena.

Foto: RINA

Povređenu osobu su vatrogasci-spasioci izvukli iz vozila primenom specijalističke opreme, nakon čega je prebačena u Univerzitetski klinički centar Kragujevac.

Saobraćajna policija je obezbedile lokaciju i omogućila bezbedno delovanje svih službi uključenih u sanaciju posledica nesreće.

Nadležne službe pozivaju sve učesnike u saobraćaju da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju propise, kako bi se ovakve tragedije izbegle.

