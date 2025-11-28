Slušaj vest

Marko Miljković koji je optužen da je zajedno sa Veljkom Belivukom bio organizator kriminalne grupe kojoj se sudi za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem, kao i jedno silovanje mladića na stadionu Partizana, na kraju današnjeg suđenja zatražio je reč i izneo zahtev za izuzeće tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića, kao i tužilaca koji postupaju u predmetu Zorana Babića i Saše Ivanića.

Ima zahtev

Miljković je naglasio da insistira da o njegovom zahtevu odluči Vrhovna tužiteljka Zagorka Dolovac, "a ne Nenadićevi zamenici kao u drugom predmetu u kom je takođe traženo njegovo izuzeće".

Marko Miljković i Veljko Belivuk Foto: Zorana Jevtić, Dado Djilas, Nenad Kostić

- Zahtevam izuzeće tužioca Mladena Nenadića, Saše Ivanića i Zorana Babića i tražim da se prosledi Zagorki Dolovac iz razloga što sam oko pre mesec dana pisao tužiocu Nenadiću da ne postoje naredbe za postavljanje kamera na javnu rasvetu u Livadicama, a tužilaštvo takođe krilo pojedine dokaze, kao i ovaj snimak. Sakrilo je i snimke sa Laste, a u Čačanskoj je instalirana i postoji ovde - rekao je Miljković, tvrdeći da je Nenadiću i u podnesku naveo da će, ukoliko mu ne odgovori, tražiti njegovo izuzeće.

Poternice za svedocima saradnicima

- Nije mi odgovorio. Osim toga, advokat Dejan Lazarević je dostavio dokaze da su svedoci saradnici Srđan Lalić i Nikola Spasojević optuženi u Grčkoj, i za njima su raspisane poternice. Zakon nalaže, ako se pokrene novi postupak protiv njih, gube status svedoka saradnika. Na taj podnesak advokatu, a ni nama niko nije odgovorio, a njihove izjave se i dalje provlače kao zakonite. Zato tražim da Zagorka Dolovac pogleda dokaze koje nije ni pogledala i da odluči. Ako im ne prosledite, prosledićemo joj poštom - rekao je Miljković na kraju suđenja.

Advokat Dejan Lazarević Foto: Nemanja Nikolić

Za reč se odmah javio i Belivuk.

- Biću kratak, priključujem se zahtevu za izuzeće tužilaca. Više nego jasno je svima na ovoj planeti da su pristrasni i da vrše krivično delo zloupotreba položaja vezano za svedoke saradnike. Ako tužilac kaže da vršimo zloupotrebu odugovlačenjem, podsetiću ga da smo danas u sudnici na njegov zahtev gledali golog crnca, koji nema nikakve veze sa postupkom - rekao je optuženi Belivuk.