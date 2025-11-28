Slušaj vest

Selo Mladenovo i cela Bačka Palanka zavijeni su u crno nakon teške saobraćajne nesreće koja se juče u 6.20 časova dogodila na putu Irig-Ruma. U sudaru kombija i radne mašine poginulo je četvoro ljudi - tri žene i jedan muškarac, dok su vozač kombija i dve žene iz kombija teško povređeni.

Vozač kombija Duško T. (69), koji je u nesreći zadobio teške povrede i dalje je smešten u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici. Kako saznaje Kurir, njegovo prebacivanje u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine, koje je bilo planirano za danas, odloženo je za sutra zbog dodatnih pregleda. Lekari navode da je njegov život i dalje ugrožen, ali je stanje stabilno.

Poginula Branka Adamaović Foto: Kurir

Vozač radne mašine - valjka marke „haam“, Nebojša V. (49), prošao je bez povreda. Alkotestom je utvrđeno da u trenutku nesreće nije imao alkohola u krvi, ali mu je po nalogu tužioca određeno zadržavanje do 48 sati. Protiv njega će biti podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Kako je došlo do tragedije

Prema informacijama iz istrage, kombi „ford tranzit“ kojim je upravljao Duško T., kretao se iz pravca Rume ka Irigu. Iz za sada nepoznatih razloga, a usled neprilagođene brzine visini i stanju puta, kombi je prednjim delom vozila udario u radnu mašinu – valjak, koji se kretao ispred njega u istom smeru.

U kombiju su se nalazili radnici iz Mladenova i Bačke Palanke koji su išli na posao u Pečince. Na mestu nesreće poginule su Branka Adamović (65), Vukosava Kužić (67), Milka Ćulibrk i Mile Mandić.

Osnovno javno tužilaštvo u Rumi naložilo je da se izvrši obdukcija tela nastradalih kao i druga veštačenja.