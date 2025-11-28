Slušaj vest

Vukosava Kužić (67) i Milka Ćulibrk iz sela Mladenovo kod Bačke Palanke su dve žene od četvoro poginulih u saobraćajnoj nesreći koja se desila juče na putu Ruma-Irig, nakon što se kombi pun radnika zakucao u valjak.

Saobraćajna nesreća se, podsetimo, dogodila 27. novembra oko 6.30 časova na magistralnom putu Ruma-Irig kada se, iz za sada nepoznatog razloga, vozač kombija D. T. (69) zakucao u radnu mašinu valjak kojim je upravljao N. V. (49). Od siline udarca radnici koji su bili u kombiju koji je išao iz Mladenova u Pećince potpuno je smrskan.

Kombi se zakucao u valjak

- Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, kombi "ford tranzit" kojim je upravljao D. T., kretao se iz pravca Rume ka Irigu. Iz za sada nepoznatih razloga, a usled neprilagođene brzine visini i stanju puta, kombi je prednjim delom vozila udario u radnu mašinu - valjak, koji se kretao ispred njega u istom smeru - navodi naš sagovornik i dodaje da je nakon sudara došlo do havarije.

- Silovito su se sudarili, a delovi vozila su ostali razbacani po magistrali. U kombiju je bilo osmoro radnika i vozač. Od siline udarca na licu mesta nastradale su tri žene i muškarac koji su tog jutra kreneuli u nadnicu u plastenik koji se nalazi u Pećincima. S druge strane sa povredama je prošlo četvoro putnika, među kojima i vozač kombija i oni su sanitetima Hitne pomoći prevezeni na dalju dijagnostiku.

Vozač valjka uhapšen

Vozač radne mašine valjak N. V. posle nesreće podvrgnut je alkotestiranju i bio je negativan, a onda je priveden i određeno mu je policijsko zadržavanje u trajanju od 48 sati nakon čega će biti saslušan u tužilaštvu. Osumnjičenom se na teret stavlja da je počinio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Istraga povodom teške nesreće je i dalje u toku, a dežurni tužilac je nakon nesreće naložio da se tela pošalju na obdukciju koja će utvrditi kako je došlo do smrtonosnih povreda. Takođe, zbog istrage tužilac je naložio i da se vozila koja su učestvovala u nesreći pošalju na vanredni tehnički pregled.