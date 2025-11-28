Slušaj vest

Pozarevačka policija je u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u tom gradu, rasvetlila pokušaj ubistva koji se dogodio 11. jula 2023. godine, saznaje Kurir.

Naime, N.Ž. sumnjiči da je u sačukuši u Vlaškom Dolu pucao na A. N.

Kako Kurir nezvanično saznaje, N.Ž. je kobnog dana prišao automobilu u kome se nalazio A.N. i pucao na njega.

- A.N. je pao na volan, pa je napadač pomislio da ga je ubio i pobegao je. Posle dve godine, nakon sakupljenih materijalnih dokaza, slučaj je rešen. N.Ž. se, inače,već nalazi u zatvoru nalazi na izdržavanju kazne za drugo krivično delo - kaže izvor.