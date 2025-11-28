Slušaj vest

Krađe novca za humanitarne svrhe, i to baš u crkvama kod Kragujevca, bile su sve učestalije. Lopov, koji se predstavljao kao vernik, oridinirao je po crkvama bez griže savesti, a sada je konačno dolijao.

Muškarac (36) iz Rekovca, kako se sumnja, počinio je teško krivično delo kada je ukrao novac iz crkve.

- On se sumnjiči da je u periodu od aprila do novembra ove godine iz dve crkve na području Kragujevca - hrama Svete velikomučenice Nedelje u Desimirovcu i crkve Svete Trojice u Cerovcu - ukrao novac u ukupnom iznosu od oko 50.000 dinara - saopšteno je iz policije.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden u Osnovno javno tužilaštvo u Kragujevcu.