(UZNEMIRUJUĆ VIDEO) "ČULO SE VIŠE JAKIH UDARACA": Taksi u Sremskoj Mitrovici udario svom silinom u parkirano vozilo, pa se prevrnuo
Sinoć, oko dva sata posle ponoći u Sremskoj Mitrovici, vozilo taksi službe iz za sada nepoznatih razloga skrenulo je s kolovoza i udarilo u nekoliko parkiranih automobila. Prema prvim informacijama, taksi je dolazio iz pravca centra grada, izašao sa parkinga i uputio se ka raskrsnici, kada je – iz zasad neutvrđenih okolnosti – udario u jedno parkirano vozilo. Od siline udarca to vozilo je odgurano, pa su još dva automobila pritom oštećena.
Očevici navode da je „udar bio u gumu“ parkiranog vozila, što je, prema njihovim rečima, dovelo do toga da se taksi odbije na drugu stranu kolovoza, gde se potom prevrnuo na bok.
- Čulo se više jakih udaraca - rekli su za naš portal.
Za sada nije poznat uzrok nezgode. Kako saznajemo, vozač taksija nema teže povrede.