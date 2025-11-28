Sinoć, oko dva sata posle ponoći u Sremskoj Mitrovici, vozilo taksi službe iz za sada nepoznatih razloga skrenulo je s kolovoza i udarilo u nekoliko parkiranih automobila. Prema prvim informacijama, taksi je dolazio iz pravca centra grada, izašao sa parkinga i uputio se ka raskrsnici, kada je – iz zasad neutvrđenih okolnosti – udario u jedno parkirano vozilo. Od siline udarca to vozilo je odgurano, pa su još dva automobila pritom oštećena.