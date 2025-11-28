Slušaj vest

Sinoć, oko dva sata posle ponoći u Sremskoj Mitrovici, vozilo taksi službe iz za sada nepoznatih razloga skrenulo je s kolovoza i udarilo u nekoliko parkiranih automobila. Prema prvim informacijama, taksi je dolazio iz pravca centra grada, izašao sa parkinga i uputio se ka raskrsnici, kada je – iz zasad neutvrđenih okolnosti – udario u jedno parkirano vozilo. Od siline udarca to vozilo je odgurano, pa su još dva automobila pritom oštećena.

Očevici navode da je „udar bio u gumu“ parkiranog vozila, što je, prema njihovim rečima, dovelo do toga da se taksi odbije na drugu stranu kolovoza, gde se potom prevrnuo na bok.

Prevrnulo se taksi vozilo u Sremskoj Mitrovici Izvor: Kurir

- Čulo se više jakih udaraca - rekli su za naš portal.

Za sada nije poznat uzrok nezgode. Kako saznajemo, vozač taksija nema teže povrede.

Dušan Mićić
saobraćajna nesreća Sremska Mitrovica autobus
lekari Sremska Mitrovica saobraćajna nesreća autobus
saobraćajna nesreća Sremska Mitrovica autobus (5).jpg