Slušaj vest

Kaskader i rijaliti učesnik Uroš Ćertić (43) saslušan je danas u Prvom osnovnom tužilaštvu zbog sumnje da je naneo lake telesne povrede A. Ž. (31).

- Osumnjičenom je stavljeno na teret da je krivično delo izvršio na taj način što je juče došao do ulaznih vrata stana na adresi na kojoj živi A. Ž. i nakon kraće verbalne rasprave zadao mu više udaraca rukama i nogama po telu, a zitm izvadio mačetu kojoj je posekao oštećenog u predelu usana - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Uroš Ćertić Foto: Pritnscreen/Instagram

Prilikom saslušanja, kako se dodaje, osumnjičeni je izneo odbranu, nakon čega je Prvom osnovnom sudu u Beogradu podnet predlog za određivanje pritovra, imajući u vidu, da prema stavu tužilaštva, postoje okolnosti koje ukazuju da bi se osumnjičeni boravkom na slobodi dao u bekstvo, zatim osobite okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni boravkom na slobodi ometao krivični postupak uticajem na svedoke, kao i da bi ponovio krivično delo koje mu je stavljeno na teret.