Uprava za izvršenje krivičnih sankcija organizovala je po treći put za osuđena lica iz svih kazneno-popravnih ustanova šahovski turnir, takmičenje koje je 2023. godine ustanovljeno povodom 170 godina postojanja Kazneno-popravnog zavoda u Požarevcu
(Zabeli).

Na turniru su učestvovala 72 osuđenika koja su se takmičila u 18 ekipa u brzopoteznom šahu, uz stručnu pomoć instruktora šahovske sekcije iz Zabele i Šahovskog saveza Braničevskog okruga.

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejan Carević izjavio je da se osuđenici iz Srbije od 2021. godine takmiče na Svetskom prvenstvu u šahu za lica lišena slobode u organizaciji Svetske šahovske federacije (FIDE) u okviru projekta „Šah za slobodu“ koji je pokrenuo bivši svetski prvak Anatolij Karpov.

Šahovski turnir u Zabeli Foto: Ministarstvo Pravde

On je naglasio da osuđenici od početka beleže najbolje moguće rezultate na Svetskomprvenstvu u onlajn šahu i dodao da su osuđenici KPZ u Nišu ove godine osvojili četvrto mesto na toj manifestaciji.

- Posebno raduje što su štićenici Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu osvojili prvo mesto na Svetskom prvenstvu 2022. godine i njima je ta pobeda bila od ogromnog značaja za dalje odluke u životu -  istakao je Carević.

On je podsetio da je Uprava od ove godine uzela učešće na Prvom prvenstvu Evrope u onlajn šahu za lica lišena slobode koje je osuđenicima KPZ Padinska Skela donelo prvo mesto.

Carević je dodao da najveći zavodi u zemlji organizuju šahovske sekcije duže od 10 godina i zahvalio instruktorima i vaspitačima na podršci koju pružaju osuđenicima tokom priprema za zahtevne turnire.

