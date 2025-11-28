Slušaj vest

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija organizovala je po treći put za osuđena lica iz svih kazneno-popravnih ustanova šahovski turnir, takmičenje koje je 2023. godine ustanovljeno povodom 170 godina postojanja Kazneno-popravnog zavoda u Požarevcu

(Zabeli).

Na turniru su učestvovala 72 osuđenika koja su se takmičila u 18 ekipa u brzopoteznom šahu, uz stručnu pomoć instruktora šahovske sekcije iz Zabele i Šahovskog saveza Braničevskog okruga.

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejan Carević izjavio je da se osuđenici iz Srbije od 2021. godine takmiče na Svetskom prvenstvu u šahu za lica lišena slobode u organizaciji Svetske šahovske federacije (FIDE) u okviru projekta „Šah za slobodu“ koji je pokrenuo bivši svetski prvak Anatolij Karpov.

On je naglasio da osuđenici od početka beleže najbolje moguće rezultate na Svetskomprvenstvu u onlajn šahu i dodao da su osuđenici KPZ u Nišu ove godine osvojili četvrto mesto na toj manifestaciji.

- Posebno raduje što su štićenici Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu osvojili prvo mesto na Svetskom prvenstvu 2022. godine i njima je ta pobeda bila od ogromnog značaja za dalje odluke u životu - istakao je Carević.

On je podsetio da je Uprava od ove godine uzela učešće na Prvom prvenstvu Evrope u onlajn šahu za lica lišena slobode koje je osuđenicima KPZ Padinska Skela donelo prvo mesto.