Kako je "audi SQ", u kojem su Ana Radović (20) i Aleksandar M. (37) poginuli 23. novembra na magistralnom putu kod Čačka, tako "precizno" završio u kanalu jedva malo većem od samog automobila smrti? To je jedna od najvećih misterija ove nesvakidašnje saobraćajne nesreće, a rešenje se može naslutiti iz fotografija sa mesta tragedija i mišljenja stručnjaka i veštaka.

- Mala je verovatnoća da automobil onako završi u onako malom prostoru. Dizalicom da ga spuštate ne biste ga tako precizno spustili! - rekao je ranije Milan Vujinić, penzionisani profesor Saobraćajnog fakulteta.

1/4 Vidi galeriju Fotografije smrskanog vozila "audi" Foto: RINA

Automobil izleće sa magistralnog puta

Automobil "audi SQ" kojim je upravljao Aleksandar M. (37) kretao se iz pravca Zlatibora ka Beogradu. Mrak je već bio pao. Na suvozačkom mestu sedela je Ana Radović (20).

Saobraćajna nesreća se dogodila u blizini Međuvršja, na magistralnom putu Požega - Čačak koji prati tok Zapadne Morave. Istraga bi trebalo definitivno da utvrdi sve okolnosti; zasad se pretpostavlja da je "audi SQ" usled neprilagođene brzine vožnje izleteo s puta baš na mestu na kojem je bila oštećena zaštitna ograda.

Slika 1 pokazuje kako izgleda taj deo puta. Mesto izletanja se nalazi levo od osoba na fotografiji i primetno je da je ograda tu niža.

Foto: Kurir

Automobil udara u betonski zid

Na slici 2 se vidi kako izgleda prazan betonski propust u kojem je završio "audi" u kojem su poginuli Ana Radović i Aleksandar M. Primetno je da je jedva malo veći od automobila.

Foto: Kurir D.Č.

Pretpostavlja se da je automobil posle sletanja sa puta udario u deo betonskog zida pri gornjem desnom delu propusta, označen na slici 3. Oštećenja na karoseriji, odnosno smrskan prednji deo, govore u prilog ovoj teoriji.

Slika 4 pokazuje kako je mogao da izgleda taj frontalni udar crnog automobila u betonski zid.

Nalaz obdukcije je pokazao da su pritom Ana Radović i Aleksandar M. poginuli na licu mesta od siline udarca.

Foto: Kurir.rs/D.Č.

Kako je automobil sa Anom i Aleksandrom skliznuo u kanal

Automobil se posle frontalnog udarca u betonski zid zaustavio na blagoj kosini, usled čega je skliznuo u svoju grobnicu - betonski propust. Šematske slike 5 i 6 pokazuju kako je to moglo da izgleda kobne noći.

Slika 7 nije šematska - već stvaran prizor sa mesta tragedije. Ona pokazuje kako je posle tri dana potrage u kanalu zatečen automobil sa telima Ane Radović i Aleksandra M.

Foto: RINA

"Sa desne strane kosina..."

Boris Antić, sudski veštak i profesor Saobraćajnog fakulteta, objasnio je na koji način je moglo da dođe do sletanja automobila i pada u betonski propust.

- Sa desne strane kosina... Dakle, put je u takozvanom useku i kada je automobil sišao sa kolovoza, on je praktično bio svojim levim bokom na nižoj visini, a svojim desnim bokom na višoj visini. On je bio zakošen pod nekim uglom. Pretpostavljam da je pod tim uglom tako i na boku dospeo u taj tzv. betonski propust - rekao je Antić.

Dom zdravlja u Čačku poslao je saopštenje u kom su objasnili kako je izgledao panik poziv iz automobila u kom je poginula Ana Radović.

Kako je betonska grobnica prikrila znakove nesreće

Ovaj neverovatni splet okolnosti - ako se ova teorija ispostavi tačnom - doveo je do toga da betonski propust prikrije skoro sve tragove ne samo automobila, nego i nesreće.

Slike 8, 9, 10, 11 pokazuju koliko su olupina "audija" i tragovi nesreće praktično nevidljivi sa magistralnog puta.

Foto: Kurir.rs/D.Č.

Foto: Kurir.rs/D.Č.

Foto: RINA

Štaviše, na slikama se ne može uočiti ni betonski propust u koji je upao vozilo sa Anom Radović i Aleksandrom M, za kojima se tragalo tri dana.

Čak ni osobe koje su prošle magistralom minut posle ove nesreće nisu mogle da primete crni automobil skriven u propustu.

Jedino što bi neki vozač u prolazu mogao da primeti jeste oštećena ograda - ali se veruje da je bila oštećena i pre nesreće, pa nije predstavljala ništa alarmantno na prvi pogled.

Vatrogasci jedva izvukli smrskani automobil sa telima

Kad je mesto nesreće konačno otkriveno posle tri dana, "audi" je bio toliko tesno "spakovan" u betonski propust da je to drastično otežalo izvlačenje smrskane karoserije sa telima.