Sudija za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana kaskaderu i bivšem rijaliti učesniku Urošu Ćertiću. Kako je za Kurir potvrdila Milica Veličković, sudija i portparol Prvog osnovnog suda, pritvor mu je određen jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da bi se osumnjičeni boravkom na slobodi dao u bekstvo, zatim da bi ometao krivični postupak uticajem na svedoke, kao i zbog opasnosti da bi ponovio krivično delo.

Podsetimo, Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je ranije da se on sumnjiči za nanošenje lake telelesne povrede opasnim oruđem A. Ž. (31).

Uroš Ćertić Foto: Petar Lazović, Nenad Kostić

- Osumnjičenom je stavljeno na teret da je krivično delo izvršio na taj način što je juče došao do ulaznih vrata stana na adresi na kojoj živi A. Ž. i nakon kraće verbalne rasprave zadao mu više udaraca rukama i nogama po telu, a zitm izvadio mačetu kojoj je posekao oštećenog u predelu usana - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Prilikom saslušanja, kako se dodaje, osumnjičeni je izneo odbranu, nakon čega je Prvom osnovnom sudu u Beogradu podnet predlog za određivanje pritovra.

- U toku dokaznog postupka, javni tužilac će preduzeti sve potrebne radnje u cilju utvrđivanja tačnog i potpunog činjeničnog stanja, nakon čega će doneti odluku - navodi se u saopštenju

