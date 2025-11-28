BAKA (91) ZA VOLANOM ZADOBILA PRELOM NOGE: Teška nesreća na Novom Beogradu, hitno prevezena u KBC Zemun
Prava drama odigrala se na Novom Beogradu kada jedošlo do teške saobraćajne nesreće na prometnoj raskrsnici Ulice Đorđa Stanojevića i Bulevara Heroja sa Košara.
U sudaru je teške povrede zadobila baka (91) koja je upravljala jednim od vozila. Žena je pretrpela prelom noge i nakon intervencije Hitne pomoći, hitno je prevezena u KBC Zemun gde joj je ukazana pomoć.
Detalj koji je šokirao javnost
Ova nesreća, nažalost, spada u red onih sa teškim posledicama, ali jedan podatak posebno skreće pažnju javnosti: povređena žena ima čak 91 godinu.
Ovaj incident ponovo pokreće diskusiju o starosnoj granici i zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima, posebno u uslovima sve gušćeg gradskog saobraćaja.
Detalji o tome kako je do nesreće došlo biće poznati nakon uviđaja i istrage.
Kurir.rs/Telegraf