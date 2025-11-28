Slušaj vest

Prava drama odigrala se na Novom Beogradu kada jedošlo do teške saobraćajne nesreće na prometnoj raskrsnici Ulice Đorđa Stanojevića i Bulevara Heroja sa Košara.

U sudaru je teške povrede zadobila baka (91) koja je upravljala jednim od vozila. Žena je pretrpela prelom noge i nakon intervencije Hitne pomoći, hitno je prevezena u KBC Zemun gde joj je ukazana pomoć.

Detalj koji je šokirao javnost

Ova nesreća, nažalost, spada u red onih sa teškim posledicama, ali jedan podatak posebno skreće pažnju javnosti: povređena žena ima čak 91 godinu.

Ovaj incident ponovo pokreće diskusiju o starosnoj granici i zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima, posebno u uslovima sve gušćeg gradskog saobraćaja.

Detalji o tome kako je do nesreće došlo biće poznati nakon uviđaja i istrage.