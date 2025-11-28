Slušaj vest

Navršile su se 23 godine od smrti Aleksandre Petrović (17) iz Priboja. Ona je ubijena 25. novembra 2002. Život joj je oduzet na svirep način, ubica joj je razbio glavu i skinuo čapare.

Brutalna smrt ove odlične učenice i dalje je pod velom misterije. Aleksandrino telo našao je njen otac Petar u podrumu zgrade u kojoj su živeli.

Tog kobnog dana ona je u prepunoj sali gimnazije koju je pohađala, na francuskom jeziku koji je tečno govorila, recitovala Bodlerovo "Cveće zla". Kući se vratila iz škole oko 19 časova. Ubrzo je izašla iz stana u Ulici Limska, u kom je živela sa roditeljima i bratom i otišla u obližnju prodavnicu. S obzirom na to da se duže vreme nije vraćala, otac Petar je otišao da je traži.

Na ulazu u podrum je primetio krv. Ušao je dole i video telo svoje ćerke u lokvi krvi koja se slivala i sa zidova. Ćerka mu je bila bosa. Ubica joj je skinuo čapare.

Ubijena sa 25 udaraca u glavu

Obdukcijom je utvrđeno da je usmrćena sa 25 udaraca u glavu, tragova zlostavljanja nije bilo.

Ubica nije identifikovan, ni pronađen.

"Policija je najpre tvrdila da je usmrćena drškom pištolja, a kriminalistički tehničar je u Limu našao cepanicu na kojoj su bile dve dlake, za koje je utvrdio da je njome ubijena. Te noći su desetine ljudi, koji nisu bili službena lica, ulazile u podrum, a policija je kasnije spavala u kolima", ispričao je Aleksandrin otac Petar za medije posle zločina.

On i supruga, odnosno Aleksandrina majka Milanka, našli su njene čizme koje joj je ubica skinuo da bi uzeo čarape, ali im je u policiji rečeno da "taj materijal nije adekvatno čuvan".

Tri dana nakon što je nađeno Aleksandrino telo, francuska ambasada ponudila je usluge kriminalističke laboratorije u Lionu, u sedištu Interpola, s obzirom na to da su Petrovići imali francusko državljanstvo, ali naši nadležni su to odbili. Tek posle tri godine od ubistva, MUP je pristao da pošalje ostatke njene odeće u Lion.

Iz Liona je stigao odgovor: "Tragovi su uništeni, ništa ne može da se otkrije".

Alija Balijagić Foto: Facebook/Alija Balijagić/Shutterstock

Veza sa Balijagićem

Ime Alije Balijagića pominjalo se u vezi sa slučajem ubistva devojke Aleksandre pre više od 20 godina, iako nikada nije bio osumnjičen za to.

Ovaj podatak iz krvave biografije Alije Balijagića, koji je više od 32 godine proveo u zatvorima, otkrio je bivši načelnik pribojske policije Dragan Ješić koji je kazao da je za policiju tada glavni osumnjičeni bio upravo Balijagić, iako oni tada nisu podneli krivičnu prijavu protiv njega, već protiv NN lica, a prijavila ga je upravo njegova bivša partnerka.

"Uhapšena je njegova vanbračna drugarica A. H. Ispričala nam je sve detalje kako je došlo do tog ubistva i čak je, kad smo je izveli na teren na lice mesta, pokazala nam je zgradu u kojoj se desilo ubistvo i rekla da je Alija tada otišao u taj podrum. Navodno da mokri, tako je rekla. Nakon toga je rekla da neposredno pre njegovog ulaska u tu zgradu, da je citiram, 'uljegla neka plava devojka'. Posle kraćeg vremena je izašao iz ulaza te zgrade, ona ga je uhvatila pod ruku, krenuli su i tada je ispod bunde, ispod jakne zimske koju je nosio na sebi, izvadio neki predmet i bacio ga prema Limu. Kad smo mi pronašli tu jednu drvenu cepanicu kojom je bilo izvršeno ubistvo i tu je bila vlas kose pokojne učenice. To je dokazano veštačenjem kasnije", rekao je ranije Ješić za TV Vijesti.

Oglasilo se tužilaštvo u Užicu

Balijagić u vezi sa ovim slučajem nije osuđen, niti je krivično gonjen, a o svemu se tada oglasilo tužilaštvo u Užicu.

"U vezi ubistva maloletne A.P. iz Priboja dana 26.11.2002. godine Okružnom javnom tužilaštvu u Užicu podneta od strane SUP-a Užice krivična prijava protiv NN učinioca krivičnog dela Ubistvo. U vezi izvršenja istog krivičnog dela prema Aliji Balijagiću nije pokretan krivični postupak niti je isti imao svojstvo osumnjičenog. Policija i sud su po zahtevu i predlogu tužilaštva u vezi Alije Balijagića preduzimali određene istražne radnje", saopšteno je iz tužilaštva u Užicu.

Ko je ubio Aleksandru i zašto joj je skinuo čarape do danas nije poznato.

Foto: Sandžak Danas