Policijski sluzbenici Sektora unutrasnje kontrole, kako Kurir saznaje, vrše pretrese na vise lokacija u Nišu!

Prema nezvaničnim informacijama, pretresi su vezani za nestanak oružja iz PS Doljevac (596 pištolja i revolvera, jedna malokalibarska puška i jedna automatska puška - oružje koje je nestalo u periodu od 2024.godine do septembra 2025. godine).

Kako saznajemo, izvršeni su pretresi stanova na više adresa, obavljeni su razgovori, privremeno su oduzeti mobilni telefoni, manja količina novca, jedno putničko motorno vozilo visoke klase.

Izvor Kurira otkriva da je zadzano više lica do 48 sati.

