Slušaj vest

Uznemirujući snimak širi se Srbijom, na kojem se vidi mladić kako više puta šamara oca, navodi se na videu. Dok ga udara, žena za koju se pretpostavlja da je majka, stoji sa strane, snima telefonom i uzvikuje: "Kupi drva!" i potom dodaje: "Sad se izljubite…"

Pretpostavlja se da je snimak nastao u jednom selu u centralnoj Srbiji.

Video je izazvao lavinu ogorčenja među korisnicima društvenih mreža, a komentari su preplavljeni osudama ovakvog ponašanja i kompletnog porodičnog odnosa. Mnogi su ocenili da je reč o duboko poremećenoj dinamici u porodici i da ovakve scene nikako ne smeju biti normalizovane niti posmatrane kao šala.

Posle napada, čovek se povlači.

Uznemirujući snimak

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaKRVNIČKI TUKAO MAJKU SA DETETOM U NARUČJU: Horor slučaj u Zemunu, policija uhapsila nasilnika
1745961785400.jpg
HronikaHOROR U LAZAREVCU: Muškarac (41) pretukao majku u autobusu, ubrzo je uhapšen
8fa11cc3-fdd5-422d-8e64-fc86283a4172.jpg
HronikaJEZIVO PORODIČNO NASILJE U LAZAREVCU! Pretio majci da će je ubiti, pa je brutalno tukao u autobusu - nasilnik uhapšen
57bb9a6a-9438-4fdb-bbcf-08d6be2d3c15.jpg
HronikaUHAPŠENA ŽENA (41) ZBOG PORODIČNOG NASILJA NA VRAČARU: U alkoholisanom stanju nožem nasrnula na sina
whatsapp-image-20240802-at-11.21.06-pm.jpg
HronikaUHAPŠEN NASILNIK U BEOGRADU, MAJCI PRETIO SMRĆU: Prekršio zabranu prilaska i uputio joj jezive reči
baka.jpg
HronikaKRVNIČKI TUKAO BIVŠU SUPRUGU NASRED ULICE U BEOGRADU: Pljuvao je, čupao za kosu i šutirao, JEZIVA SCENA
IMG_20250810_201420.jpg