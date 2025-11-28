Slušaj vest

Uznemirujući snimak širi se Srbijom, na kojem se vidi mladić kako više puta šamara oca, navodi se na videu. Dok ga udara, žena za koju se pretpostavlja da je majka, stoji sa strane, snima telefonom i uzvikuje: "Kupi drva!" i potom dodaje: "Sad se izljubite…"

Pretpostavlja se da je snimak nastao u jednom selu u centralnoj Srbiji.

Video je izazvao lavinu ogorčenja među korisnicima društvenih mreža, a komentari su preplavljeni osudama ovakvog ponašanja i kompletnog porodičnog odnosa. Mnogi su ocenili da je reč o duboko poremećenoj dinamici u porodici i da ovakve scene nikako ne smeju biti normalizovane niti posmatrane kao šala.

Posle napada, čovek se povlači.

Uznemirujući snimak