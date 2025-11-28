Hronika
MIMI MERCEDEZ SE OGLASILA ZA KURIR POVODOM GLASOVNE PORUKE BELIVUKOVOG SARADNIKA: Izričito demantujem bilo kakvu povezanost sa izvesnim Tešićem
Reperka Mimi Mercedez oglasila se posle pominjanja izvesne "Mimi Mercedes" u glasovnoj poruci Belivukovog saradnika Dejana Tešića na današnjem suđenju tom kriminalnom klanu.
"Izričito demantujem bilo kakvu povezanost sa izvesnim Tešićem i oštro osuđujem neistine koje su u pravnom procesu izrečene o meni", rekla je repreka za Kurir.
Kako navodi, njeno ime je neosnovano uvučeno u kontekst teških krivičnih dela, te očekuje da se svaka izrečena tvrdnja proveri u skladu sa zakonom.
