Milorad Ulemek Legijaponovo se pominje u slučaju ubistva britanske novinarke Džil Dando.

Analiza stotina strana policijskih dosijea i sudskih spisa pokazuje da se među dokazima nalaze tri seta "prioritetnih tragova" koji i dalje nisu identifikovani 26 godina nakon ubistva Džil Dando.

Neidentifikovani otisci prstiju pronađeni na vratima i misteriozni otisak cipele nalaze se među forenzičkim tragovima koji bi mogli da reše slučaj, saznaje Mirror.

Čuvaju se u 223 kutije dokaza u skladištu Metropoliten policije, od kojih svaka sadrži oko 1.000 stranica dokumenata, fotografija i predmeta. Sve dolazi nakon što je Metropoliten policija saopštila da ispituje istragu koju je sproveo Mirror, a koja navodno povezuje Ulemeka sa ubistvom Dandove iz aprila 1999.

Foto: Hugh Thompson / Capital pictures / Profimedia

Detektivi proučavaju novootkrivenu fotografiju ubicе koji nosi neobičnu kravatu koja izgleda kao da se poklapa sa onom koju je nosio muškarac snimljen CCTV kamerom nakon što je voditeljka emisije "Crimewatch" upucana. Veruje se da se Ulemekov DNK i otisci prstiju nalaze kod srpskih vlasti, ali se smatra da trenutno nisu dostupni britanskoj policiji, piše Mirror.

Dando (37) je bila napadnuta s leđa dok je pokušavala da otvori ulazna vrata, oborena je na tlo i ubijena jednim metkom u levu slepoočnicu ispaljenim iz neposredne blizine. Dva neidentifikovana otiska prstiju pronađena su na spoljašnjoj strani njenih belih, sjajno ofarbanih vrata, koja su odneli forenzičari.

Pronađeni su na mestu koje je bilo "u skladu" sa položajem nekoga ko ulazi ili izlazi iz kuće, ali policija nije isključila mogućnost da ih je ostavio ubica, pokazuju dokumenti.

Mirrorova analiza stotina strana policijskih dosijea i sudskih spisa otkriva da se među dokazima nalaze tri seta "prioritetnih tragova" koji i dalje nisu identifikovani. Jedan dopis za upravni odbor Metropoliten policije više od godinu dana nakon ubistva, datiran 9. maja 2000, navodi da pokušaji da se utvrdi kome pripadaju nisu uspeli.

Drugi set bili su otisci dlana i prstiju na semaforu na kraju ulice u Fulamu, na jugozapadu Londona, u kojoj je živela Džil Dando. Ostavio ih je muškarac koji je trčeći zgrabio semafor dok je padao nakon što je istrčao pred automobil u pokretu u vreme ubistva, oko 11.38 časova u ponedeljak 26. aprila 1999.

Foto: Printscreen YouTube

Policija ih je uzela nakon što im je šetač pasa Ken Vilijams rekao da je video atletski građenog osumnjičenog kako se odbija od haube vozila.

Ken je upravo uplatio tiket i čekao na pešačkom prelazu sa svojim crnim labradorom kada se čovek pojavio oko 300 metara od mesta gde je Džil Dando ležala mrtva ispred svoje kuće u Gouan aveniji.

Dugogodišnji čitalac Mirrora rekao je u aprilu: "Pomislio sam da je to čovek koji ju je ubio jer je dolazio iz Gouan avenije. Zašto bi inače pretrčavao ulicu dok se saobraćaj kretao? Mislio sam da je ludo." Na pitanje da li je siguran da je to bio ubica, Ken, sada 83-godišnjak, rekao je: "Da, definitivno."

Policijski spisi pokazuju da je ekspert za otiske prstiju Džon Grifin u izjavi naveo da je pronašao "tragove u prljavštini" na semaforu pet dana nakon ubistva. Devet meseci kasnije vratio se da nadgleda uklanjanje semafora i organizovao da se iseče njegov deo.

Otisci su bili na visini od oko metar i po iznad tla, okrenuti prema putu i usmereni ulevo ka stanici metroa, u smeru u kome je čovek bežao, pokazuju policijski spisi.

U zasebnom dokumentu od 21. marta 2000, memorandum koji je poslao jedan viši policijski službenik detektivu-inspektoru Brajanu Muru navodi da otisci i dalje nisu identifikovani. Policijski izvor prošle godine potvrdio je da je to i dalje slučaj.

Milorad Ulemek Legija Foto: KOCA SULEJMANOVIC / AFP / Profimedia

Treći set neidentifikovanih otisaka uzet je sa dela gvozdene ograde u Bišops parku, oko pola kilometra od Džilinog doma, gde je muškarac viđen kako se spušta ka reci. Bila je to tačka na obali Temze gde stepenice vode do vode.

Upravo na tom mestu školski domar rekao je policiji da je video belca u plavoj jakni kako se spušta ka reci oko 11.50 časova, otprilike 13 minuta nakon što je Džil upucana.

Svedok je kontaktirao policiju nekoliko sati kasnije kada je shvatio da je plima bila visoka i da je možda video nešto važno. U izjavi policiji rekao je da je isprva mislio da čovek namerava da hoda obalom koja se pojavljuje kada je oseka.

Ali domar, koji je vozio bicikl, kasnije je shvatio da je plima bila u porastu. Rekao je: "Bilo je veoma čudno što se čovek popeo preko ograde jer je reka verovatno prekrivala većinu stepenika, tako da ne bi bilo ničega da se vidi."

Nijedan od prioritetnih tragova sa tri lokacije nije se poklapao sa Berijem Džordžom, čovekom koji je pogrešno osuđen za ubistvo, otkrivaju dokumenti. Još jedan dokaz koji nije isključen kao mogući trag ubice jeste neidentifikovani otisak cipele pronađen pored tela Džil.

Na stazi ka kući Džill pronađeni su otisci obuće tri osobe. Dva su pripadala bolničarima koji su pokušali da je spasu. Ali u izjavi forenzičara Metropoliten policije Džona Birketa iz juna 2000. navodi se da treći otisak ne pripada nikome za koga je poznato da je bio u kući.

Foto: Printscreen/Netflix/Youtube

Bio je načinjen veoma mokrom cipelicom ili čizmom, naveo je Birket. Tog jutra u Fulamu je bilo povremenih pljuskova. Marka obuće nije mogla biti identifikovana. Naučnik je napisao: "Ne mogu da kažem kada je ovaj trag nastao, ali je mogao biti prisutan nekoliko dana." Dodao je da se nijedan komad obuće Berija Džordža nije poklapao sa otiscima.

DNK analiza mogla bi takođe da se uradi na uzorcima sakupljenim sa Džiline odeće, glave i kose kako bi se uporedili sa novim osumnjičenim koji nisu u britanskim bazama podataka. Veruje se da je ubica zgrabio njenu desnu ruku i povukao je na tlo pre nego što je levom rukom prislonio pištolj uz njenu glavu, tik iza uha.

Forenzičarka Anđela Galop, čiji je tim rešio ubistvo Stivena Lorensa, dobila je zadatak da preispita ubistvo Džil Dando 2009. u okviru svoje forenzičke firme LGC.

Četiri godine kasnije završni izveštaj je naveo: "Dali smo nekoliko predloga o određenim aspektima koje bi bilo korisno dodatno ispitati, posebno uz napredak u naučnim metodama i tehnologiji." Redigovani izveštaj ne precizira na šta se mislilo.

Milorad Ulemek Legija je osuđen za ubistva bivšeg predsednika Srbije Ivana Stambolića 2000. i prvog demokratski izabranog premijera Srbije Zorana Đinđića 2003. godine. Nalazi se na odsluženju 40-godišnje zatvorske kazne.