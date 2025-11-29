Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća dogodila se na putu kroz Laćarak, u krivini prema Čalmi, u kojoj su nastradala dva lica.

Prema prvim informacijama, stradalo je dvoje ljudi, dok su dve osobe povređene. Jedna povređena osoba prevezena je iz jednog automobila, dok je druga povređena osoba vozač drugog vozila koje je učestvovalo u udesa.

Foto: Privatna Arhiva

Foto: Kurir/D.š

Na lice mesta izašli su hitna pomoć uz asistenciju policije, a hitna služba prevezla je dve povređene osobe u bolnicu na dalje lečenje.