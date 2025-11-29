Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća dogodila se na putu kroz Laćarak, u krivini prema Čalmi, u kojoj su nastradala dva lica.

Prema prvim informacijama, stradalo je dvoje ljudi, dok su dve osobe povređene. Jedna povređena osoba prevezena je iz jednog automobila, dok je druga povređena osoba vozač drugog vozila koje je učestvovalo u udesa.

saobraćajna nesreća Laćarak
Foto: Privatna Arhiva

saobraćajna nesreća
Foto: Kurir/D.š

Na lice mesta izašli su hitna pomoć uz asistenciju policije, a hitna služba prevezla je dve povređene osobe u bolnicu na dalje lečenje.

Nadležni organi rade na utvrđivanju uzroka nesreće, a uviđaj je u toku.

Ne propustiteHronikaOVO JE MOGUĆI RAZLOG STRAVIČNE NESREĆE KOD RUME Stručnjak analizirao udes u kome je poginulo troje: "Najopasnije je kad se ove dve stvari spoje"
saobraćajna nesreća Irig
HronikaZLA KOB! 5 ČUDNIH OKOLNOSTI U POGIBIJI ANE I STOJKETOVOG TELOHRANITELJA: Saobraćajna nesreća obavijena velom misterije!
Ana Radović Aleksandar Maslaušić
HronikaTEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD ISKLJUČENJA ZA MLADENOVAC: Automobil totalno uništen, prevrnuo se na krov
Screenshot 2025-11-29 002352.png
HronikaBAKA (91) ZA VOLANOM ZADOBILA PRELOM NOGE: Teška nesreća na Novom Beogradu, hitno prevezena u KBC Zemun
hitna pomoć noć