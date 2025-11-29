Slušaj vest

Ana Radović (20) i Aleksandar Masalušić (37) poginuli su u saobraćajnoj nesreći 23. novembra, koja se dogodila na magistralnom putu Čačak-Požega, ali su njihova tela pronađena tri dana kasnije. Prema prvim informacijama iz istrage, mediji su pisali da je Ana sa svog mobilnog telefona uputila dva poziva hitnim službama, kao i da je iz "audija" u kojem su se njih dvoje nalazili upućen "panik poziv". Međutim, daljom istragom ustanovljeno je da su sva tri poziva aktivirana automatski, saznaje "Blic".

Dva poziva sa Aninog mobilnog telefona

Prema saznanjima, sa mobilnog telefona Ane Radović upućena su dva hitna poziva, što je bio dodatni apel policiji koja je za njom pokrenula potragu.

Podsetimo, Anina majka prijavila je njen nestanak 24. novembra, nakon čega je policija pokrenula potragu za nesrećnom devojkom.

1/14 Vidi galeriju Ovde je pronađen auto u kom je bila Ana Radović Foto: Kurir.rs/D.Č.

Međutim, obdukcioni nalaz Ane Radović pokazao je da je ona poginula na licu mesta, što ukazuje na to da su pozivi sa njenog telefona bili automatski upućeni.

Automatski SOS poziv

Prema dostupnim informacijama, većina pametnih telefona, novije generacije imaju ugrađenu funkciju automatskog SOS (hitnog) poziva. Ova funkcija omogućila je telefoni sami prepoznaju sudar nakon čega se automatski aktivira "Hitan poziv".

POZNATO KAKO SU POGINULI ANA I ALEKSANDAR KOD ČAČKA Izvor: Kurir

Apple telefoni - Funkcija "Detekcija sudara" je dostupna na modelima iPhone 14 i novijim (uključujući sve varijante kao što su Plus, Pro, Pro Max), kao i na novijim modelima Apple Watch uređaja. Apple nudi i Emergency SOS putem satelita u određenim regionima.

Android telefoni, posebno Google Pixel i Samsung, takođe imaju slične funkcije koje se mogu podesiti u podešavanjima za "Hitne slučajeve" ili "Bezbednost". Funkcija se često naziva "Emergency SOS" ili "Detekcija nesreće"."Panik taster"