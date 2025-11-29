Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Nišu, uhapsili su vatrogasca-spasioca D. M. (33) i D. M. (20) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela teška krađa i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.



Postoje osnovi sumnje da su ova dva lica u periodu od marta 2024. do septembra 2025. godine neovlašćeno ušli u magacinske prostorije Policijske stance Doljevac i iz njih ukrali veću količinu vatrenog oružja koje je prešlo u vlasništvo Republike Srbije, a koje je prethodno u magacinu dopremljeno iz Policijske uprave Niš i Policijske stanice Aleksinac.