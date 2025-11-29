Slušaj vest

Aleksandar Masalušić (37), koji je u nedelju, 23. novembra, u popodnevnim časovima tragično stradao u stravičnoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Čačak - Požega zajedno sa Anom Radović (20), biće, kako Kurir saznaje, sahranjen je danas na pribojskom groblju.

- Opelo Aleksandra Masalušića održano je danas na groblju u Priboju sa početkom u 12 časova, nakon čega su ga porodica, rodbina i prijatelji ispratiti na večni počinak - navodi izvor Kurira.

Iako mnogi Pribojci Aleksandra nisu lično poznavali, mnogi građani kažu da su, iz poštovanja prema stradalom i njegovoj porodici, otišli na sahranu kako bi im pružili podršku u najtežem trenutku.

- Nismo se poznavali dobro, ali ovo je velika tragedija. Cela varoš priča o tome. Otišli smo na sahranu kako bismo bili uz ljude u najtežem trenutku, velika je tragedija i zbog njega i one devojke - kaže jedan od meštana Priboja.

Nastradali Aleksandar Masalušić bio je telohranitelj Nebojše Stojkovića Stojketa, nekadašnjeg vođe rakovičkog klana.

Aleksandar Masalušić Foto: Društvene Mreže

Tri dana se tragalo za njima

Podsetimo, Ana Radović (20) i Aleksandar Masalušić (37) u nedelju popodne krenuli su sa Zlatibora za Beograd.

Ana se poslednji put čula sa bratom u 18.45 časova, kada mu je rekla da prolaze Ovčarsko-kablarsku klisuru. Nakon toga više nije odgovarala na pozive, zbog čega je porodica sutradan prijavila njen nestanak.

- Prema dosadašnjim rezultatima istrage, pretpostavlja se da se nesreća dogodila oko 19 časova. Zbog navodno neprilagođene brzine, "audi" je sleteo s puta, probio zaštitnu bankinu i upao u betonski propust koji se nalazi oko stotinu metara od magistrale Čačak-Požega - objašnjava naš sagovornik.

- Udar je bio toliko snažan da su Ana i Aleksandar na licu mesta preminuli od zadobijenih povreda. Njihova tela ostala su zarobljena u betonskom bezdanu pune tri noći, sve dok vozilo napokon nije pronađeno. Potraga je bila izuzetno otežana jer je "audi" upao u otvor gotovo identičnih dimenzija kao i sam automobil, pa smrskana olupina nije bila vidljiva golim okom - dodaje izvor.

Mapu kretanja pre tragedije možete pogledati u našem tekstu!

1/16 Vidi galeriju Ana i Aleksandar sleteli s puta i upali u rupu pored magistrale Čačak-Požega Foto: Društvene Mreže, RINA, Nestali Srbija, Kurir/D.Č., RINA

Inače, Ana Radović sahranjena je juče na groblju na Zlatiboru.

Brojne oproštajne poruke

Tuga za Anom i Aleksandrom je velika, a njihova porodica, prijatelji i poznanici opraštaju se od njih bolnim rečima.