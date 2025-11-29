Slušaj vest

Radnik (63) poginuo je u teškoj nesreći koja se dogodila juče tokom dana na gradilištu poslovnog kompleksa u Drinskoj ulici u Novom Sadu!

Prema nezvaničnim informacijama, na nesrećnog muškarca je sa velike visine pala metalna lajsna u trenutku dok su radnici postavljali staklenu fasadu. Udario ga je direktno u glavu, iako, kako tvrde svedoci sa gradilišta, na glavi jeste imao zaštitni šlem.

Povređeni radnik je hitno prevezen u Klinički centar Vojvodine, ali je uprkos naporima lekara ubrzo podlegao povredama.