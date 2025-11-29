Slušaj vest

Radnik (63) poginuo je u teškoj nesreći  koja se dogodila juče tokom dana na gradilištu poslovnog kompleksa u Drinskoj ulici u Novom Sadu!

Prema nezvaničnim informacijama, na nesrećnog muškarca je sa velike visine pala metalna lajsna u trenutku dok su radnici postavljali staklenu fasadu. Udario ga je direktno u glavu, iako, kako tvrde svedoci sa gradilišta, na glavi jeste imao zaštitni šlem.

Povređeni radnik je hitno prevezen u Klinički centar Vojvodine, ali je uprkos naporima lekara ubrzo podlegao povredama.

Iz Policijske uprave Novi Sad potvrđeno je da se incident dogodio, a uviđaj je odmah obavljen na licu mesta. Naređena je istraga koja treba da utvrdi sve okolnosti ove tragedije, kao i da li je bilo propusta u zaštiti na radu.

xxx02 Nenad Kostic.jpg
Gradilište
kran.jpg
policijski-auto-uvidjaj-foto-dado-djilas-ilkustracija.jpg