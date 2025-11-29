Nesreća se dogodila kada je metalna lajsna pala na radnika (63)
POGINUO RADNIK (63) NA GRADILIŠTU U NOVOM SADU! Njegove kolege otkrile kako je došlo do nesreće, a istraga će pokazati da li je bilo propusta!
Radnik (63) poginuo je u teškoj nesreći koja se dogodila juče tokom dana na gradilištu poslovnog kompleksa u Drinskoj ulici u Novom Sadu!
Prema nezvaničnim informacijama, na nesrećnog muškarca je sa velike visine pala metalna lajsna u trenutku dok su radnici postavljali staklenu fasadu. Udario ga je direktno u glavu, iako, kako tvrde svedoci sa gradilišta, na glavi jeste imao zaštitni šlem.
Povređeni radnik je hitno prevezen u Klinički centar Vojvodine, ali je uprkos naporima lekara ubrzo podlegao povredama.
Iz Policijske uprave Novi Sad potvrđeno je da se incident dogodio, a uviđaj je odmah obavljen na licu mesta. Naređena je istraga koja treba da utvrdi sve okolnosti ove tragedije, kao i da li je bilo propusta u zaštiti na radu.
