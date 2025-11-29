Slušaj vest

U više Skaj komunikacija, koje su u posedu “Vijesti”, nekadašnji tajni agent Petar Lazović obećava Radoju Zviceru da će “završiti” ono što mu treba, i to uz pomoć Žižića. “Vijestima” nije potvrđeno da li je to deo optužbi zbog kojih je Žižić juče uhapšen.

- Sutra ćemo to završiti, samo da sednem sa Žižićem i tatom - obećavao je Petar Lazović šefu kavačkog klana Radoju Zviceru da će srediti situaciju nakon što je ovaj optužio policajce da nameštaju krivično delo članu njegove kriminalne organizacije.

Nekadašnji šef Odseka za suzbijanje teških krivičnih dela Milorad Žižić uhapšen je juče u Podgorici u akciji kojom je rukovodilo Specijalno državno tužilaštvo (SDT), a pripadnici Specijalnog policijskog odjeljena (SPO) lisice na ruke istovremeno su stavili i bivšem direktoru Uprave policije Dejanu Kneževiću.

Službenici SPO-a ranije juče su pretresli stan Žižića u podgoričkom City kvartu i “golf 8”, koji koristi. Pretresena je i imovina Kneževića.

Iz SDT-a zvanično su juče saopštili da se dvojica bivših policijskih funkcionera terete zbog stvaranja kriminalne organizacije i drugih krivičnih dela.

- Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odeljenje lišilo je slobode D. K., bivšeg vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave policije i M. Ž., bivšeg rukovodioca tadašnjeg Odseka za suzbijanje teških krivičnih dela u Sektoru za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije Uprave policije, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i druga krivična dela. U toku je pretresanje stanova i drugih prostorija koje koriste lica lišena slobode, koja će, nakon što se prikupe svi dokazi o krivičnim delima i predmeti od značaja za postupak, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku, biti sprovedena u Specijalno državno tužilaštvo, radi saslušanja kao osumnjičeni - saopštili su juče iz tužilaštva kojim rukovodi glavni specijalni tužilac Vladimir Novović.

1/6 Vidi galeriju Selfiji Radoja Zvicera Foto: Privatna Arhiva

Suspenzija, hapšenje

Žižić je u avgustu suspendovan odlukom ministra unutrašnjih poslova, a na predlog direktora Uprave policije. Tada je objašnjeno da mu je rešenje o suspenziji uručeno zbog bezbednosnih smetnji.

Žižić je u junu 2019. godine imenovan za šefa najznačajnjeg Odseka u Sektoru za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije (SBPOKK) kojim je tada rukovodio sada optuženi Zoran Lazović.

Taj Odsek rasformiran je u aprilu 2023. godine, odlukom tadašnjeg koordinatora i načelnika Specijalnog policijskog odeljenja (SPO), Predraga Šukovića.

U više Skaj prepiski koje poseduju “Vijesti”, uhapšeni tajni agent Petar Lazović sugerisao je svojevremeno Žižiću da ne preduzima nikave policijske radnje prema članu kavačkog klana Dušku Roganoviću, zbog čega se sada sudi bivšem pomoćniku direktora policije Zoranu Lazoviću i suspendovanom specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću...

On je njihovu komunikaciju često prosleđivao šefu kavačke kriminalne grupe Radoju Zviceru, a između ostalog i pitanja redakcije “Vijesti”. Njih dvojica tada dogovaraju šta da odgovore, Žižić mu kasnije prosleđuje finalnu verziju, koju Lazović takođe širi ka Zviceru.

Osim toga, Lazović sa Žižićem, ali i bivšim šefom Specijalnog policijskog odeljenja Draganom Radonjićem, dogovara kako da se vode istrage na osnovu informacija koje mu prethodno serviraju Zvicer i ostali pripadnici kavačkog klana.

“Vijestima” nije potvrđeno da li je to deo optužbi zbog kojih je juče uhapšen.

Knežević je hapšen i u martu 2023. godine, a u podgoričkom Višem sudu odgovora za zloupotrebu službenog položaja, kao deo policijskog narko-kartela.

Optužnica podneta protiv navodnog policijskog narko-kartela tereti Kneževića da je imao zadatak da, kao policijski službenik, a potom i funkcioner Uprave policije Crne Gore kriminalnoj organizaciji odaje poverljive podatke u vezi sa aktivnostima i predmetima koji se tiču krijumčarenja droge.

Terete ga da je po nalogu šefa kriminalne organizacije, odbeglog Ljuba Milovića preduzimao policijske aktivnosti u skladu sa interesima tog klana i da ga je obaveštavao o planiranim aktivnostima Uprave policije i bezbednosnih službi drugih država...

U sudnici je negirao sve optužbe, pa i one da je pratio aktivnosti kolega koje se preduzimaju ili treba da se preduzmu prema okrivljenom Zviceru, o tome obaveštavao Milovića, a sve sa ciljem da Kotoranin ne bude uhapšen...

ZVICER JE POBEGAO JER JE BIO UPOZOREN OD STRANE NJIH! Stručnjaci: Ako krenete na kriminalnu grupu PUCAĆE U GLAVU bez ustezanja Izvor: Kurir televizija

Iznoseći odbranu Knežević je početkom godine, u sudnici Višeg suda u Podgorici, kazao da su mu Specijalno državno tužilašto i glavni specijalni tužilac Vladimir Novović “nacrtali metu” i rekao da ako se njemu ili njegovoj porodici nešto dogodi da će ih “smatrati odgovornima”.

Govorio je o svom radu i angažovanju u policiji i istakao da nikad nije počinio ništa protivzakonito, da je informacije sa Skaja sam iskoristio i sprečio, između ostalih, pripadnike organizovane kriminalne grupe (OKG) da tada izvrše više teških krivičnih dela, pored ostalog, ubistva Milića Šakovića i Marka Martinovića, kao i napad na sutkinju Biljanu Uskoković.

- Ako sam radio, kako me optužuju, za kriminalni klan, zašto sam im osujetio ove planove i takoreći radio protiv njih. To je samo deo akcija usmjerenih protiv kriminalne organizacije za čije pripadništvo sam optužen - naveo je Knežević.

Miloviću javio da je na merama?

Optužnica podnijeta protiv policijskog narko-kartela tereti Kneževića da je u periodu izmedu 12. jula 2017. i 12. maja 2018. godine, u Podgorici, svestan svog dela čije je izvršenje hteo, neovlašćeno nepozvanom licu saopštio tajne podatke do kojih je došao kao službenik Uprave policije.

- ...A čije je odavanje prouzrokovalo ili bi moglo da prouzrokuje štetne posledice za bezbednost Crne Gore.

Odnosno, specijalni tužioci, u predmetu u kom Knežević već odgovara, terete tog bivšeg policijskog funkcionera da je, nakon što je saznao, svom drugu Ljubu Miloviću rekao da se prema njemu preduzimaju mere tajnog nadzora.