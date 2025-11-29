OTAC I ĆERKA BILI U AUTU KAD SU NALETELI NA KOMBI, STRADALI NA MESTU: Najnovije informacije o nesreći u Laćarku, dve osobe u bolnici
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 7 časova dogodila na putu Laćarak–Čalma, poginule su dve osobe, dok su još dve povređene.
Prema informacijama iz policije, sudarili su se kombi i putnički automobil. Žrtve, otac i ćerka, su se nalazile u putničkom vozilu i poginule su na licu mesta. Prema dosadašnjim informacijama, oni su jutros su bila na putu ka svinjokolju kada je došlo do tragedije.
Dve povređene osobe zbrinute su u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici.
Muškarcu (35) na prijemu su konstatovane povrede grudnog koša i donjih ekstremiteta. Hospitalizovan je u odeljenju Opšte hirurgije 3, gde je pod stalnim nadzorom lekara.
Žena (37) je zadobila povrede u predelu ramena i smeštena je na ortopediji, na opservaciji.
To znači da je pod pojačanim nadzorom lekara, koji je kontinuirano prate, rade dodatne kontrole i posmatraju njeno stanje kako bi procenili da li je potrebna operacija, nova dijagnostika ili samo terapija i praćenje.
Uviđaj je trajao više sati, a saobraćaj se tokom jutra odvijao usporeno.
Podsetimo, građani koji su se zatekli odmah nakon nezgode, tvrde da je putnički automobil, u trenutku skretanja, naleteo na kombi koji se, kako navode, "isprečio na putu" baš u delu krivine prema Čalmi, gde je vidljivost smanjena.
Uzrok nesreće biće poznat nakon završetka istrage.
Vozač kombija (35) koji je učestvovao u teškoj saobraćajnoj nesreći, kako Kurir saznaje, priveden je neposredno nakon udesa i određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Detaljnije o tome pročitajte u našoj odvojenoj vesti klikom ovde.