Policija je saopštila da je identifikovala jednog od saizvršilaca ubistva Bobana Sjekloće do kojeg je došlo 5. oktobra u Trstenu.

Iz policije su kazali da zbog interesa istrage i daljih aktivnosti koje se sprovode na identifikaciji drugih povezanih osoba, u ovom trenutku ne mogu saopštiti više detalja.

- Službenici Uprave policije su, u višenedeljnim sinhronizovanim koordiniranim policijsko-tužilačkim aktivnostima, zajedno sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, u fazi izviđaja identifikovali za sada jednog od saizvršilaca da je dana 5. 10. 2025. godine, u mestu Trstenovo - Opština Kotor, na štetu B. S., kako se sumnja, izvršio krivicno delo teško ubistvo u saizvršilaštvu, u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija - navodi se u saopštenju policije.

Dodaje se da policija preduzima intenzivne aktivnosti na lociranju i lišenju slobode osumnjičenog, dok operativna i kriminalistička obrada, kao i da do sada prikupljena saznanja i činjenice ukazuju na sumnju da je ovo krivično delo izvršeno na organizovan način.

- Policijski službenici, u saradnji s nadležnim državnim tužilaštvom, nastavljaju intenzivne aktivnosti na identifikaciji povezanih lica i drugih članova koji su učestovali u izvršenju ovog teškog krivičnog dela, te preduzimaju aktivnosti na rasvetljavanju i drugih krivičnih dela izvršenih protiv života i tela, o čijem ishodu ćemo fazno izveštavati javnost, poštujući pravo javnosti da zna i shodno principu transparentnosti rada kojem je Policija posvećena - zaključuje se u saopštenju.

Cetinjanin Boban Sjekloća (33) ubijen je u nastavku rata crnogorskih klanova koji traje još od 2014. godine, a telo tog visokopozicioniranog pripadnika cetinjske ćelije škaljarskog klana pronađeno je nadomak plaže Trsteno u automobilu "golf" sa ranama u predelu glave.

Sjekloća je bio u bekstvu godinama, a prema policijskim podacima bio je važna karika u cetinjskoj celiji škaljarskog kriminalnog klana.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) optužuje ga za krijumčarenje pola tone kokaina i učešće u teškim krivičnim delima, odnosno da je pomagao u likcidacijama Andrije Gazivode i Pera Muhadinovica 2020. godine na Cetinju.