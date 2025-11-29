Slušaj vest

Vukosava Kužić i Branka Adamović, koje su poginule u saobraćajnoj nesreći koja se desila prekjuče na putu Ruma-Irig, danas su sahranjene ne seoskom groblju u Mladenovu! Meštani kažu da je njihovo selo malo i da se svi znaju, kao i da je od tog dana zavladala potpuna tišina zbog velike tragedije.

- Rodbina, komšije i prijatelji okupili su se danas na seoskom groblju u Mladenovu kako bi na večni počinak ispratili dve žene iz ovog mesta, Vukosavu Kužić i Branku Adamović koje su tragično stradale u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Iriga, zajedno sa Milkom Ćulibrk i Miletom Mandićem - kaže jedan komšija za Kurir.

Sahrana Branke Adamović održana je u 12 časova, a samo sat vremena kasnije, meštani su zajedno sa njenim bližnjima, na večni počinak ispratili i Vukosavu.

"Sudbina je htela drugačije"

- Mila ćemo na večni počinak ispratiti sutra, a Milku u ponedeljak. Velika je tuga zavladala selom, tri dana zaredom ćemo posećivati groblje, svima teško pada, a posebno porodicama - dodaje komšija.

Prema njegovim rečima, reč je o divnim ljudima iz istog sela, kako kažu, umesto da stare dane provode sa unučićima, sudbina je očigledno htela drugačije.

- Svi su bili dobri, časni i vredni ljudi. Godinama su radili za nadnicu, odlazili u njive i tako zarađivali, ništa im nije teško padalo, čak i da u tim godinama idu i rade teške poslove. Tog jutra su iz Mladenova krenula dva kombija sa radnicima. Prvi je tu kobnu deonicu prošao bez problema, a drugi nažalost odvezao naše komšije u smrt.

Kombi se zakucao u valjak

Saobraćajna nesreća se, podsetimo, dogodila 27. novembra oko 6.30 časova na magistralnom putu Ruma-Irig kada se, iz za sada nepoznatog razloga, vozač kombija D. T. (69) zakucao u radnu mašinu valjak kojim je upravljao N. V. (49). Od siline udarca radnici koji su bili u kombiju koji je išao iz Mladenova u Pećince potpuno je smrskan.

- Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, kombi "ford tranzit" kojim je upravljao D. T., kretao se iz pravca Rume ka Irigu. Iz za sada nepoznatih razloga, a usled neprilagođene brzine visini i stanju puta,kombi je prednjim delom vozila udario u radnu mašinu - valjak, koji se kretao ispred njega u istom smeru - podseća naš sagovornik i dodaje da je nakon sudara došlo do havarije.