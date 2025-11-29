Slušaj vest

Prošle nedelje u večernjim časovima dogodila se tragedija koja je zauvek promenila živote dve porodice. Ana i Aleksandar, dvoje mladih ljudi sa planovima i putanjom koja je tek počela da se oblikuje izgubili su život u trenutku koji je još uvek obavijen velom nedoumica.

Rajko Nedić Foto: Kurir Televizija

Da li je reč o tragičnom spletu okolnosti, ili postoje detalji koji ukazuju da priča ima dublje slojeve? Neki tvrde da su poslednji sati Ane i Aleksandra delovali neobično, njihovi pozivi, poruke, pa čak i to gde su se nalazili pre nego što su krenuli na put. Govori se o tome da je automobil viđen kako naglo menja traku, kao da je vozač bio iznenađen ili ometen, dok drugi insistiraju da je pre same nesreće primećeno još jedno vozilo u blizini, koje se kasnije nikada nije javilo policiji.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Mladen Magdalenić, advokat, Dejan Radenković, bivši policajac, Bratislav Gagović, bivši policijski inspektor, kao i glavni urednik Kurira Rajko Nedić.

Nedić detaljno objasnio nesreću

Nedić kaže da je i sam pokušao da nađe odgovore na pet ključnih pitanja, a onda je i pokazao slike sa lica mesta tragične nesreće, te detaljno objasnio kako je došlo do iste.

- Pretpostavlja se da je velikom brzinom išao i skliznuo zbog blata. Da je ručno ubacivao automobil, ne bi mogao. Kada su izvlačili automobil mnogo stakla je otpalo. Što se tiče dela gde je upao automobil, tu je cev koja odvodi ka Moravi, ima spomenika, a pre je tu bila i česma i klupica, jer je ovo mesto zamišljeno kao spomenik žrtvama rata koji su upravo tu streljani, kao neko odmorište - kaže Nedić.

On dodaje da je ovo mesto bilo puno rastinja, pa je osoba mogla da upadne ovde čak i pešaka.

- To je bila nedelja veče, bile su gužve, moguće da je taj mladić kako bi zaobišao gužvu odlučio da vozi Ibarskom magistralom. Dopisnica Kurira kaže da ima mnogo stradalih. Tu nema kuća i restorana. Meštani su slučajno našli, a svi su išli logikom da traže po jezeru.

Nedić dodaje je pre bankine, koja je bila oštećena, je vozač verovatno već zaobišao bankinu i išao velikom brzinom. On ističe i da je ograda stepenica trula, te je jasno da niko dugo nije silazio do spomenika. On podseća i da je obdukcija pokazala da su sve koske bile polomljene.

Radenković Foto: Kurir Televizija

Radenković objasnio šta je sistem 112 i kako funkcioniše panik taster

Radenković navodi da ništa ne bi bilo promenjeno time da se vozilo pronašlo ranije:

- Nije jasno kako je došlo do dojave o jezeru, ali svi resursi su bili usmereni pretraživanju jezera koje se nalazi preko puta. To jezero je u nekim delovima duboko i do 11 metara, a to je otežalo pretragu. Ovo je kao iz najstravičnijeg filma. Ja sam skoro siguran, nije bilo tragova kočenja i nije bilo prilagođene brzine - kaže on.

Radenković dodaje da je verovatno da je desnom stranom automobil više otišao prema uzbrdici, zbog čega je i na ovaj način upao u jamu.

Postavlja se i pitanje da li je panik taster automatski aktiviran pri sudaru, ili je to učinio neko od dvoje nastradalih, a Radenković je objasnio:

Gagović Foto: Kurir Televizija

- Svi noviji automobili imaju ugrađen panik taster koji reaguje ili fizičkim pozivom, nalazi se između suvozača i vozača obeležen oznakom SOS i može se uspostaviti kontakt sa sistemom 112. Druga opcija je mehanički udarac i kada dođe do udesa. On daje informacije o saobraćajnoj nesreći ili upućuje poziv hitnoj službi. Novi telefoni imaju sistem da prilikom vanrednih situacija može da se aktivira i uputi poziv. Sistem 112 je međunarodni način komunikacije za hitne slučajeve i obavezno je da funkcioniše u zemljama EU, a kod nas je uveden pre 10 godina. Nije potpuno u funkciji ali do Nove godine je predviđeno da će potpuno zaživeti - kaže Radenković.

Gagović: Ovaj splet okolnosti je nemoguć, ali se dogodio

Gagović kaže da je brzina kretanja bila ekstremno uvećana:

- Ovaj splet okolnosti je nemoguć da se dogodi, ali se dogodio. Nagledao sam se kroz službu svakakvih stvari. Telefonski signal tamo je jako slab.

On dodaje da se mora uraditi i ličnost vozača i preispitati i te opcije, jer je imao dodira sa zakonom i postoji dosije.

Foto: Kurir Televizija

Magdalenić dodaje da ovim mladim ljudima ne bi bilo spasa čak i da je brzina kojom je vozač vozio bila manja:

- Po proračunima, udarac u iznenadnu prepreku čak i sa brzinom od 50 kilometara na čas izvesno dovodi do smrtnog ishoda ail i teških povreda - kaže Magdalenić.

