Više tužilaštvo u Nišu podiglo je optužnicu protiv Ljubisava T. (82), koji se sumnjiči da je 28. avgusta usmrtio svog komšiju Jovana M. (80),u selu Prikovac kod Svrljiga, a potom njegovo telo stavio u najlonski džak, odvezao do sela Radenkovac i bacio u šumu, pokušavajući da prikrije tragove monstruoznog dela.

Prema informacijama iz istrage, osumnjičeni je ubrzo pronađen i priveden, a određeno mu je policijsko zadržavanje do 48 sati, nakon čega je i saslušan, a tri meseca kasnije, nadležno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv njega.

Inače, Ljubisav T. se tereti za krivično delo ubistvo, za koje je zaprećena kazna zatvora do 15 godina.

Četiri decenije u svađi

Meštani su ranije ispričali da je sukob dvojice staraca trajao više od 40 godina.

- Njih dvojica nisu razgovarali čitave četiri decenije! Bili su u sukobu zbog Jovanove sestre koja živi u Beogradu. Navodno je Ljubisav bio u nekoj vezi s njom, a Jovan se tome protivio. Tu je sve puklo i od tada su bili kao zakleti neprijatelji. Jedno vreme je Ljubisav mislio da mu Jovan krade kukuruz, pa čak i da je na njega bacio crnu magiju - priča jedan od meštana.

Kako je dodao, niko u selu niije ni slutio da će stara mržnja eskalirati.

- Čuli smo pucanj iz pravca groblja, ali nismo znali šta se događa... Kasnije smo saznali da je Jovana ubio kao zeca...

Pirkovac je već decenijama na ivici nestanka. Danas u njemu, posle ovog zločina, živi samo 12 ljudi.

- Donedavno nas je bilo 14... Sad nas je 12. Jovana nema, a Ljubisav je u pritvoru. Tuga i jad - rekao je stariji meštanin, kroz uzdah.

Prema priči komšija, policija bi teško pronašla telo da osumnjičeni nije odlučio da ih odvede do lokacije gde ga je bacio.

- Rekao je tačno gde je ostavio telo. Ubio ga, stavio u traktor, odvezao do Radenkovca i bacio u kanal. Policija je tu našla i pušku, sakrivenu ispod grana - ispričao je ranije naš sagovornik.

Šta je presudilo?

