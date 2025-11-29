Slušaj vest

Požarevačka policija posle dve godine intenzivnog rada uhapsila je N.Ž. osumnjičenog da je u julu 2023. godine pokušao da ubije A.N. iz Vlaškog Dola u koga je u klasičnoj sačekuši pucao ispred njegove kuće.

Da podsetimo, pucnjava se dogodila 11. jula 2023. godine, kada je A.N., koji je od ranije poznat policiji, prilazio automobilom svojoj kući.

- Kako je oštećeni ispričao policajcima, vraćao se iz teretane kada je njegovom autu ispred kuće u kojoj živi prišao muškarac i počeo da puca iz pištolja. On je od prvog metka pao na volan, te je N.Ž. pomislio da ga je ubio i odmah je pobegao sa mesta pucnjave - kaže sagovornik Kurira iz istrage:

Sam pozvao pomoć

- Međutim, A.N. je zadobio samo lakšu povredu, uspeo je sam da ode po medicinsku pomoć i da usput obavesti policiju o tome šta se dogodilo. On je, navodno, policajcima rekao da ne zna zašto bi iko pucao na njega - dodaje sagovornik Kurira.



Inspektori su u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom iz Požarevca sakupili materijalne dokaze na osnovu kojih su posle dve godine uspeli da identifikuju pucača iz Vlaškog Dola.



- Brojni tragovi sa terena, ali i informacije koje su dolazile do inspektora, ukazale su da je reč o N.Ž. koji se trenutno nalazi na izdržavanju zatvorske kazne - priča izvor.



Neraščišćeni računi

Motiv ove pucnjave navodno su neraščišćeni računi iz prošlosti.



- Obzirom da ni osumnjičeni, a ni žrtva još uvek nisu ispitani ne može sa sigurnošću tvrditi, ali za sad se priča da je motiv pucnjave sukob iz prošlosti ispred jednog ugostiteljskog objekta u kome je ranjen muškarac koji je pretrpeo teške povrede i koji ima ozbiljne posledice od tog ranjavanja. Navodno, ta ekipa je verovala da je A.N. umešan u sve, iako je gotovo sigurno da on uopšte nije bio tu u trenutku pucnjave - objašnjava naš sagovornik:

- Interesantno je da iako je reč o zločinu u malom mestu sve ukazuje na to da je pokušaj ubistva bio dobro planiran, a možda i plaćen. Sumnja se da je N.Ž. deo kriminalne grupe iz Grocke - priča izvor Kurira.