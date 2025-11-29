STIGAO IZ TERETANE PRED KUĆU, ZAČULI SE PUCNJI: Motiv pokušaja ubistva kod Požarevca OSVETA? Ranjeni od ranije poznat policiji, napadač uhapšen posle 2 godine
Požarevačka policija posle dve godine intenzivnog rada uhapsila je N.Ž. osumnjičenog da je u julu 2023. godine pokušao da ubije A.N. iz Vlaškog Dola u koga je u klasičnoj sačekuši pucao ispred njegove kuće.
Da podsetimo, pucnjava se dogodila 11. jula 2023. godine, kada je A.N., koji je od ranije poznat policiji, prilazio automobilom svojoj kući.
- Kako je oštećeni ispričao policajcima, vraćao se iz teretane kada je njegovom autu ispred kuće u kojoj živi prišao muškarac i počeo da puca iz pištolja. On je od prvog metka pao na volan, te je N.Ž. pomislio da ga je ubio i odmah je pobegao sa mesta pucnjave - kaže sagovornik Kurira iz istrage:
Sam pozvao pomoć
- Međutim, A.N. je zadobio samo lakšu povredu, uspeo je sam da ode po medicinsku pomoć i da usput obavesti policiju o tome šta se dogodilo. On je, navodno, policajcima rekao da ne zna zašto bi iko pucao na njega - dodaje sagovornik Kurira.
Inspektori su u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom iz Požarevca sakupili materijalne dokaze na osnovu kojih su posle dve godine uspeli da identifikuju pucača iz Vlaškog Dola.
- Brojni tragovi sa terena, ali i informacije koje su dolazile do inspektora, ukazale su da je reč o N.Ž. koji se trenutno nalazi na izdržavanju zatvorske kazne - priča izvor.
Neraščišćeni računi
Motiv ove pucnjave navodno su neraščišćeni računi iz prošlosti.
- Obzirom da ni osumnjičeni, a ni žrtva još uvek nisu ispitani ne može sa sigurnošću tvrditi, ali za sad se priča da je motiv pucnjave sukob iz prošlosti ispred jednog ugostiteljskog objekta u kome je ranjen muškarac koji je pretrpeo teške povrede i koji ima ozbiljne posledice od tog ranjavanja. Navodno, ta ekipa je verovala da je A.N. umešan u sve, iako je gotovo sigurno da on uopšte nije bio tu u trenutku pucnjave - objašnjava naš sagovornik:
- Interesantno je da iako je reč o zločinu u malom mestu sve ukazuje na to da je pokušaj ubistva bio dobro planiran, a možda i plaćen. Sumnja se da je N.Ž. deo kriminalne grupe iz Grocke - priča izvor Kurira.
A.N., kako nezvanično saznajemo, od ranije je poznat policiji.
- On je pre petnaestak godina hapšen zbog pucnjave u selu kod Požarevca, a kasnije je navodno sa bratom pljačkao pošte. Poslednji put njegovo ime se pominjalo kada je na imanju njegovog oca pronađena velika količina tečnosti za proizvodnju amfetamina za koju se sumnjalo da je nekada pripadala Milanu Zarubici. Inače, on i otac su promenili imena - kaže izvor.