Slušaj vest

U velikoj akciji policije zbog nestanka skoro 600 komada različitog oružja iz PS Doljevac, kako Kurir saznaje, uhapšena su braća iz Niša, kao i nekoliko osoba za koje se sumnja da su povezane sa ovim krivičnim delom.



Policijski inspektori PS Niš, po nalogu nadležnog tužilaštva, odredili su osumnjičenima D.M. i D.M. zadržavanje do 48 sati, posle kog će biti privedeni na saslušanje.

- Prema nezvaničnim informacijama, braća su oružje.prodalava po ceni od 850 do 1500 evra i deo ukradenog naoružanja je pronadjen.

Sumnja se da je veći deo naoružanja završio u inostranstvu - otkriva sagovornik Kurira upućen u istragu.

Jedan od braće, kaže on, zaposlen je kao vatrogasac.

Prema rečima našeg sagovornika, klupko je počelo da se odmotava nedavno, poštvo je pored mladića koji je izvršio samoubistvo pronadjen pištolj za koji se sumja da je iz ukradenog arsenala.

Podsetino, policijski sluzbenici Sektora unutrasnje kontrole u saradnji sa inspektorima PS Niš, vršili su juče pretrese na vise lokacija u Nisu.

Iz PS Doljevac kako se sumja, od prošle do septembra ove godine nestalo je596 pistolja i revolvera, jedna malokalibarska puska i jedna automatska puska.

- Izvršeni su pretresi stanova na više adresa, obavljeni su razgovori, privremeno su oduzeti mobilni telefoni, manja količina novca, jedno putničko motorno vozilo visoke klase - otkrio je izvor Kurira.

Operativni rad na utvrđivanju svih okolnosti slučaja je u toku, a prema nezvaničnim informacijama protiv nekoliko osumnjičenih biće podnete prijave u redovnom postupku.