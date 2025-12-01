Slušaj vest

Violeta S. , supruga ubijenog Miroljuba Stanojevića iz Dragovca kod Požarevca, na glavnom ročištu pred Višim sudom u ovom gradu priznala je da je ubila svog supruga u aprilu 2021. godine i pokušala da se reši tela jer ju je godinama zlostavljao i varao, saznaje Kurir.

Da podsetimo, telo Stanojevića, inače poznatog poljoprivrednika, pronađeno je na njivi u zapaljenom automobilu "pežo 206". Istražitelji su utvrdili da je on ubijen sa dva metka iz pištolja, a 13 meseci kasnije lisice na ruke stavljene su njegovoj supruzi i sinovima. Više tužilaštvo u Požarevcu podiglo je optužnica u odnosu na suprugu i jednog sina, koji su se teretili za ubistvo u saizvršilaštvu.

Ponovljeno suđenje

- Viši sud u Požarevcu u novembru 2024. godine osudio je Violetu i sina Uroša na po 10 godina robije, ali je Apelacioni sud u Kragujevcu u martu ove godine ukinuo presudu i naložio ponovno suđenje - priča izvor Kurira upućen u dešavanja:

Foto: Privatna Arhiva



- Kada je suđenje ponovo počelo, suočena sa mogućnošću da će i ona i sin robijati, Violeta je odlučila da prizna delo.

Kako otkriva sagovornik, žena je do detalja opisala zločin.

- Rekla je da je tokom braka sa Miroljubom bila žrtva nasilja, da ju je on konstatno omalovažavao, varao i čak javno šetao po selu sa ljubavnicom. Ispričala je i da je ona na njihovom porodičnom imanju vredno radila i praktično sama sve vukla, ali da njemu to nikada nije bilo dovoljno. Tokom jedne rasprave u kojoj ju je izvređao, uzela je pištolj i ubila ga na njihovoj farmi - priča sagovornik Kurira:

- Kako je navela, posle toga je pozvala sina i rekla mu šta je učinila i zamolila ga da joj pomogne da ubaci telo u kola. Sin, kako tvrdi, nije znao gde je odvezla Miroljubovo telo, a ni da je pokušala da ga se otarasi tako što ga je polila benzinom i zapalila, već ga je samo ubacio u auto - otkriva izvor.

Veštačenje



Iskaz koji je optužen dala poklopio se sa materijalnim dokazima do kojih je Više tužilaštvo došlo.

- Sin je posle njenog priznanja rekao da on ostaje pri tome da nije izvršilac zločina, ali je potvrdio njenu priču i rekao da zbog majke koja je u prethodnom periodu odlučila da se brani ćutanjem nije ni mogao da iznese neke detalje - navodi naš sagovornik.

Viši sud u Požarevcu naložio je dopunsko veštačenje uračunljivosti Violete S. u trenutku izvršenja zločina.

- Utvrdiće se da li je ona zločin izvršila u afektu ili ga je isplanirala - dodaje izvor.

Drugi sin nije znao Drugi sin Miroljuba Stanojevića protiv koga se nije vodio postupak navodno nije ni znao da je majka ubila oca.

- Ona je eksplicitno ispričala da je posle zločina pozvala jednog sina i rekla mu šta se dogodilo i da ni sa kim nisu pričali o zločinu - navodi izvor.

Da podsetimo, upravo se taj sin neposredno nakon ubistva oprostio od oca i delio informacije o sahrani na društvenim mrežama.

Pucano s leđa

Kako je Kurir prvi pisao, Stanojević je ubijen sa dva metka sa leđa. Prvi metak mu je prošao kroz plećku, a drugi kroz kuk. U kolima koja nisu izgorela do kraja pronađeni su DNK tragovi koji su navodno i pomogli istražiteljima da rasvetle zločin.