Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u opsežnoj akciji povodom rasvetljavanja okolnosti nestanka oružja iz Policijske stanice Doljevac, a u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Nišu, uhapsili su M. M. (28) iz okoline Niša, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Pored njega, uhapšene su i S. N. (28) iz Niša i S. B. (21) iz Gadžinog Hana zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Oružje koje je policija zatekla pretresom

Kako se sumnja, M. M. je, u prethodnom periodu, u jednoj napuštenoj kući skrivao tri pištolja, sedam ručnih bombi, četiri prigušivača, četiri pištoljska okvira i 201 metak koje je policija pronašla u pretresu.

- S. N. i S. B. sumnjiče se da su, u prethodnom periodu, skrivale dvadesetosmogodišnjeg mladića zbog izvršenja krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, a koji je, kako se sumnja, oduzeo sebi život upotrebivši pištolj za koji se sumnja da potiče iz magacina Policijske stanice Doljevac - piše u saopštenju i dodaju:

- Takođe, sumnja se da je S. B., prilikom pretresa stana koji koristi, udarala i odgurnula policijske službenike, pa se ona sumnjiči i za krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

U okviru ove akcije, policija je izvršila pretrese na više lokacija u Nišu i okolini i pronašla alat pogodan za prepravku i uklanjanje fabričkih brojeva sa oružja, kao i manju količinu materije za koju se sumnja da je marihuana, dok je na jednoj lokaciji nađen revolver.

Policija nastavlja intenzivan rad na rasvetljavanju činjenica i okolnosti ovih krivičnih dela.

Osumnjičenima M. M., S. N. i S. B. je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.