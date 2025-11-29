Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Pančevu donelo je naredbu o sprovođenje istrage protiv Z.M. (51) iz Sefkerina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje oružja.

- Osumnjičeni se tereti da je dana 26.11.2025. godine u svojoj kući u Sefkerinu nedozvoljeno držao veću količinu oružja, njihovih delova i municije, i to pet automatskih pušaka, malokalibarsku pušku, više okvira i municije za puške, čije držanje nije dozvoljeno građanima, kao i pištolj, poluautomatsku pušku, više okvira i municije, za čije držanje nije imao odobrenje nadležnog organa - navode u saopštenju.

Tužilaštvo je saslušalo osumnjičenog i predložilo je Višem sudu u Pančevu da mu odredi pritvor, a sud je odbio predlog za određivanje pritvora i odredio mu je meru zabrane napuštanja stana zato što mu se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju preko deset godina, a posledica krivičnog dela je dovela do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.