NOVI PAZAR – U ranim jutarnjim satima, oko 5 časova, u Novom Pazaru su se dogodila dva povezana incidenta u kojima je osoba identifikovana kao Haris K. nožem povredila dvojicu vozača taksi firme.

Prema saznanjima iz istrage, sve je počelo kada je Haris koristio taksi uslugu jedne lokalne firme. Po dolasku na adresu u ulici Kosančićeva, došlo je do verbalne rasprave između njega i taksiste H. A., koji je želeo da naplati iznos za vožnju. Rasprava je ubrzano eskalirala, a Haris je u jednom trenutku izvadio nož i zadao posekotinu taksisti u predelu nadlaktice.

Nakon toga je izašao iz vozila i udaljio se sa mesta događaja. Nedugo zatim, Haris K. je shvatio da mu nedostaje mobilni telefon, za koji je verovao da ga je zaboravio u taksiju. Uputio se prema bazi taksi firme u ulici Generala Živkovića, uveren da su mu ga zaposleni tamo ukrali.

Na ulazu u bazu započeo je novu raspravu sa drugim vozačima. Sukob je ponovo eskalirao, te je Haris ponovo potegao nož i zadao posekotinu u predelu ruke vozaču J. A.

Pozvana je policija, a patrola je ubrzo stigla na lice mesta. Zahvaljujući brzoj intervenciji interventne jedinice Policijske uprave Novi Pazar, Haris K. je uhapšen i priveden u službene prostorije, gde će biti obavljena kriminalistička obrada.