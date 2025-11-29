Slušaj vest

Emilija Anđić, najbolja drugarica Ane Radović, koja je poginula u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod jezera Međuvršje, objavila je dirljiv snimak kojim se oprostila od stradale prijateljice.

1/14 Vidi galeriju Ovde je pronađen auto u kom je bila Ana Radović Foto: Kurir.rs/D.Č.

- Moja Ana, iza sebe si ostavila toliko dobrote i ljubavi ali i prazninu koju niko neće popuniti. Svaki dan proveden sa tobom me je nešto naučio. Toliko si puna života i ljubavi. Retko pozitivna i sposobna osoba. Od početka si mi u životu i tako će biti i do kraja. Koliko god bilo teško, čim pogledam sliku tebe, lakše mi je, ne vidim to što ti se desilo već vidim Moju Anu. Anu koja je bila uz mene u svakom bitnom trenutku. Najbolju drugaricu od detinjstva. Svaki put kad pomislim na prijateljstvo i ljubav, ti si tu. Postojiš. Tako će i uvek biti.

Ana Radović Foto: Printscreen Nestali Srbija

- Sećanja se ne mogu obrisati i znam da ćes me voditi kroz život. Na meni je da nastavim život za tebe. Kroz sve nas ćes živeti i proći sve sto je trebalo. Ovo kačim i pišem jer bi to htela. I želim da svi vide koliko si velika osoba. Reči ne mogu opisati ljubav koju si davala i ostavila iza sebe.

- Otišla si, ali tvoje prisustvo je toliko glasno. Svuda te vidim, osećam. Gde god da pogledam tu si. Jedino što me raduje je što ću do kraja života nositi ljubav prema tebi i lepa sećanja. Znam da si sad na boljem mestu i da si dobila večni mir. Na nama je da te odrzimo na ovom svetu. Voli te tvoj pookie - stoji u Emilijinoj objavi na TikToku.

Vozilo u kome su nastradali Ana Radović (20) i njen prijatelj Aleksandar Masalušić, podsetimo, pronađeno je u kanalu pored puta gde je nakon sletanja, ostalo bočno zaglavljeno.

Foto: RINA

Automobil su primetili meštani koji su odmah alarmirali policiju i Hitnu pomoć. Ana je na poslednji put ispraćena danas na Zlatiboru dok je Masalušić, koji je imao 37 godina, sahranjen na pribojskom groblju.