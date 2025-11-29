Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća koja se dogodila u četvrtak , oko 10 časova, na uglu Ustaničke ulice i Bulevara Kralja Aleksandra, dobila je šokantan epilog.

Vozač Dejan Vuksanović (32), koji je automobilom "BMW" udario i teško povredio pešaka ženu M.K. (66), javnosti je dobro poznat po učešću u brojnim incidentima iz crne hronike.

Do nesreće je došlo kada je Dejan Vuksanović pokosio pešaka M.K. dok je prelazila ulicu na obeleženom pešačkom prelazu. Hitna pomoć je ženu prevezla u Urgentni centar Kliničkog centra Srbije, gde je primljena u teškom stanju zbog zadobijenih povreda.

Foto: Privatna Arhiva

O slučaju je odmah obavešteno Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Protiv Vuksanovića je podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo Teško delo protiv bezbednosti saobraćaja. Nezvanično, on nije bio ni pod dejstvom alkohola ni droge.

Ko je Dejan Vuksanović?

Vuksanovićevo ime godinama je prisutno u medijima zbog burne kriminalne istorije.

U žižu javnosti dospeo je pre tri godine kada je osuđen na 12 meseci kućnog zatvora sa nanogicom zbog prebijanja Darka Lilića, sina nekadašnjeg predsednika SR Jugoslavije. Vuksanović mu je naneo teške povrede, uključujući i prelom nosa.

Potom je 22. aprila ove godine, Vuksanović je bio na meti napada u elitnom naselju "West 65" kada ga je upucao Dušan J. (26), prerušen u dostavljača hrane.