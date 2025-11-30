Slušaj vest

Do udesa je došlo u sudaru putničkog vozila i autobusa, saznaje RTS.

Dr Danijela Jeftić iz Hitne pomoći rekla je za RTS da su ekipe na licu mesta mogle da konstatuju samo smrt deteta, dok je dvadesettrotogodišnja žena sa teškim povredama zbrinuta u Urgentnom centru, a muškarca je prevezla obrenovačka Hitna pomoć.

Druga nesreća

Nakon što je uspostavljen saobraćaj, oko četiri sata došlo je do još jedne saobraćajne nezgode na istom delu puta, kilometar i po pre mesta prve nesreće, u kojoj je učestvovalo šest vozila. Dve osobe su u toj nezgodi povređene i prevezene u Urgentni centar.

Kurir.rs/RTS

