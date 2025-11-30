Slušaj vest

Odmah su uhapšeni Srpkinja i Hrvat koji su bili pijani.

Kako pišu austrijski mediji, u noći na nedelju policija je u jednom stanu u Beču pronašla izbodenog muškarca. Muškarac i žena koji su se nalazili u stanu su uhapšeni.

Oko 22:30 u subotu policija je dobila poziv. Patrola je hitno otišla u ulicu Šrejgase u 2. bečkom okrugu. Tamo su u stanu zatekli nepoznatog muškarca, koji je ubijen sa više uboda nožem.

Osumnjičeni bili pijani

U stanu su se nalazili i 56-godišnji Hrvat i 46-godišnja Srpkinja. Prema navodima policije, oboje su bili alkoholisani i uhapšeni su zbog osnovane sumnje da su povezani sa ubistvom. Prema prvim informacijama, pronađeno je i oružje kojim je počinjen zločin.

(Kurir.rs/Telegraf)

