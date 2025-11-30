Slušaj vest

On je, kako saznajemo, dolazio iz Beča gde inače živi i radi. On je bio vozač, u kolima je bila i njegova supruga sa bebom, a supruzi se lekari bore za život.

Sreten koji je poginuo sa detetom na auto-putu Miloš Veliki Foto: Društvene Mreže

Na licu mesta poginuo je njegov sin od godinu i po dana.

Muškarac je s teškim povredama prevezen u bolnicu, ali je tamo izdahnuo.

Udes se dogodio na delu auto-puta "Miloš Veliki" kod Surčina, pri uključenju za Obrenovac. Majka deteta (23) zadobila je povrede opasne po život.

Ona je sedela na mestu suvozača. Žena je hitno prevezena kolima beogradske Hitne pomoći u Urgentni centar.

Sudeći prema objavama na društvenim mrežama, Sreten je imao troje dece i živeo je skladan, porodični život.