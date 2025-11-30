Slušaj vest

Kako se nezvanično saznaje, automobil je sleteo u kanal pored puta. Druga vozila nisu učestvovala u nezgodi.

Naime, u noći između subote i nedelje, oko jedan sat iza ponoći došlo je do teške saobraćajne nezgode u selu Skupljen u Opštini Vladimirci. Kako nezvanično saznaju Šabačke novosti u nezgodi je učestvovalo jedno vozilo, koje je u krivini sletelo sa puta u blizini firme „Borofleks“ u Skupljenu.