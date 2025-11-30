Slušaj vest

Kako se nezvanično saznaje, automobil je sleteo u kanal pored puta. Druga vozila nisu učestvovala u nezgodi.

Naime, u noći između subote i nedelje, oko jedan sat iza ponoći došlo je do teške saobraćajne nezgode u selu Skupljen u Opštini Vladimirci. Kako nezvanično saznaju Šabačke novosti u nezgodi je učestvovalo jedno vozilo, koje je u krivini sletelo sa puta u blizini firme „Borofleks“ u Skupljenu.

U vozilu su se, prema nezvaničnim informacijama, nalazile tri osobe, od kojih je jedna podlegla povredama na licu mesta. Nažalost nastradao je tridesetosmogodišnji muškarac, koji se prema nezvaničnim informacijama nalazio na zadnjem sedištu automobila. Intervenisale su i ekipe vatrogasaca-spasilaca koje su izvukle preživele i nastradalu osobu.

