U samo pet dana na putevima širom Srbije dogodilo se čak 460 saobraćajnih nesreća, a tragičan bilans je, devet izgubljenih života, 38 teško i 167 lakše povređenih, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Kako ističu, najviše stradalih bili su putnici u putničkim vozilima, što ovaj podatak čini još potresnijim.

Iz MUP-a upozoravaju da sa naglim padom temperature i najavljenim snegom rizici postaju još veći, te apeluju na vozače da povećaju oprez i prilagode brzinu uslovima na putu:

  • Vozite sporije.
  • Razmislite pre svakog preticanja.
  • Usporite onda kada svi drugi žure.
  • Nijedan put nije vredan izgubljenog života

- Na put krećite samo sa kompletnom zimskom opremom i uz maksimalnu pažnju. Bezbednost počinje od svakog od nas - poručuju iz Ministarstva.

Podsećamo, poslednja teška nesreća dogodila se na auto-putu Miloš Veliki, kada su u stravičnom udesu život izgubili otac i beba, što je još jednom upozorenje da jedan trenutak nepažnje može odneti najvrednije. 

