460 SAOBRAĆAJKI I 9 POGINULIH ZA SAMO PET DANA! Još jedna crna nedelja na putevima, MUP se hitno oglasio: Ovo je crveni alarm za sve! (Foto)
U samo pet dana na putevima širom Srbije dogodilo se čak 460 saobraćajnih nesreća, a tragičan bilans je, devet izgubljenih života, 38 teško i 167 lakše povređenih, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Kako ističu, najviše stradalih bili su putnici u putničkim vozilima, što ovaj podatak čini još potresnijim.
Iz MUP-a upozoravaju da sa naglim padom temperature i najavljenim snegom rizici postaju još veći, te apeluju na vozače da povećaju oprez i prilagode brzinu uslovima na putu:
- Vozite sporije.
- Razmislite pre svakog preticanja.
- Usporite onda kada svi drugi žure.
- Nijedan put nije vredan izgubljenog života
- Na put krećite samo sa kompletnom zimskom opremom i uz maksimalnu pažnju. Bezbednost počinje od svakog od nas - poručuju iz Ministarstva.
Podsećamo, poslednja teška nesreća dogodila se na auto-putu Miloš Veliki, kada su u stravičnom udesu život izgubili otac i beba, što je još jednom upozorenje da jedan trenutak nepažnje može odneti najvrednije.