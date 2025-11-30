Slušaj vest

Vozač D. F. (34) iz Skupljena izgubio je kontrolu nad vozilom šabačkih registarskih tablica, kojim je, kako nezvanično saznajemo, upravljao pod dejstvom alkohola kada je došlo do teške saobraćajne nesreće u tom mestu! Tom prilikom je Ž. L. (38) izgubio život. 

Alkotest je pokazao da je vozač imao 1,64 promila alkohola u krvi, a utvrđeno je i da poginuli putnik nije bio vezan sigurnosnim pojasom - kaže izvor.

Uviđaj je izvršen po nalogu nadležnog tužilaštva, a istraga će utvrditi sve okolnosti nesreće.

Podsetimo, nesreća se dogodila oko 1.10 časova u Skupljenu, opština Vladimirci, na putu Vladimirci-Skupljen

Prema prvim informacijama, vozač je izgubio kontrolu nad vozilom, nakon čega je automobil sleteo sa puta. U vozilu su se nalazila tri muškarca.

Putnik koji je sedeo na zadnjem sedištu preminuo je na licu mesta od zadobijenih povreda, dok vozač i suvozač, prema nezvaničnim informacijama, nisu povređeni.

