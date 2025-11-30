Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije, u saradnji sa Upravom carina, zaplenili su više od 43 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i uhapsili A. M. (30) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. 

Policija je na Graničnom prelazu Šid, na ulazu u Republiku Srbiju, pregledom teretnog motornog vozila kojim je upravljao osumnjičeni, u tovarnom delu kamiona pronašla 54 paketa sa ukupno 43,37 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

Zaplena marihuane na prelazu Šid Foto: Mup

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaHRVAT ŠVERCOVAO DROGU SA KOSOVA! Velika akcija UKP i BIA - zaplenjena veća količina droge, evo ko je uhapšen (foto)
131321321.jpg
HronikaU STANU SAKRIVAO VIŠE OD KILOGRAMA Uhapšen muškarac iz Crvenke zbog sumnje da je prodavao marihuanu
IMG_20251106_172138.jpg
HronikaPOGLEDAJTE ŠTA JE POLICIJA ZATEKLA PRILIKOM PRETRESA STANA VOĐE NAVIJAČA PARTIZANA! Pored kokaina i marihuane, ovde pronašli i žrtvu! (foto, video)
droga Niš
Crna GoraU CRNU GORU STIGAO PAKET IZ AMERIKE, A KAD SU GA OTVORILI... Službenici Pošte doživeli šok - hitno pretresen stan čoveka na koga je pošiljka adresirana
1763484955-img-7445-i_960x600.jpeg