Državljanin Šri Lanke (30) upravljao je gradskim autobusom kada je učestvovao u saobraćajnoj nesreće na auto-putu "Miloš Veliki" u kojoj su poginuli otac Sreten J. i njegov sin od godinu i po dana! Kako Kurir saznaje, vozač autobusa je na licu mesta alkotestiran!

- Oko 1.15 časova na auto-putu "Miloš Veliki", u smeru ka Beogradu, nedaleko od isključenja za Obrenovac, sudarili su se putničko vozilo i autobus gradskog prevoza kojim je upravljao državljanin Šri Lanke. U sudaru su poginuli otac i beba iz putničkog vozila - kaže izvor Kurira i dodaje da je vozač autobusa odmah alkotestiran i utvrđeno je da nije imao alkohola u organizmu.

Krv mu je uzeta i poslata na dodatnu analizu.

Jezivi prizori

Svedok koji se zatekao na auto-putu rekao je da je scena nakon udara bila stravična.

- Prošao sam pored kada je došlo do sudara, nisam mogao da verujem da neko udari u autobus na auto-putu gde imaš tri trake, najgore od svega je što svaki dan neko gino, a sada i jedna beba. Prizor je svakako bio stravičan - napisao je jedan korisnik društvenih mreža.

Otac podlegao povredama u bolnici

Podsetimo, u putničkom vozilu nalazila se beba rođena 2024. godine, koja je preminula na licu mesta. Telo deteta prebačeno je na Institut za sudsku medicinu.

Sreten koji je poginuo sa detetom na auto-putu Miloš Veliki Foto: Društvene Mreže

Vozač automobila, Sreten Jovanović, otac deteta, hitno je prebačen u Urgentni centar, gde su lekari pokušali da ga stabilizuju, ali je, uprkos svim naporima, preminuo.

Teško je povređena i majka deteta, D. V. (23), koja je zadobila teške telesne povrede opasne po život i nalazi se u bolnici na intenzivnoj nezi.