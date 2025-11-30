Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Suboticiuhapsili su maloletnika I. V. K. (17) zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo teška telesna povreda.

Kako јe saopšteno iz MUP-a, tereti se da јe zaјedno sa јoš јednim sedamnaestogodišnjim mladićem, protiv koga će biti podneta krivična priјava u redovnom postupku, učestvovao u brutalnom napadu.

Detalji napada

Sumnja se da su I. V. K. i drugi osumnjičeni, zaјedno sa јoš dve osobe za koјima policiјa intenzivno traga, 28. novembra palicama napali četrdesetsedmogodišnjeg muškarca.

Napadnutom muškarcu su u Opštoј bolnici u Subotici konstatovane teške telesne povrede.

Uhapšenom I. V. K. određeno јe zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu priјavu, biti priveden Osnovnom јavnom tužilaštvu u Subotici. Policiјa nastavlja intenzivnu potragu za preostalim napadačima.

Ne propustiteHronikaČOVEK KOJI JE ULETEO U ŠKOLU, UDARAO JE DECU SVOM JAČINOM: Dečak bačen na auto, drugom rascepana usna! Roditelji zaprepašćeni incidentom, otkrili detalje
IMG-20251002-WA0054.jpg
HronikaUROŠ ĆERTIĆ ZA KOJIM TRAGA POLICIJA DAO SKANDALOZNU IZJAVU: Na Dorćolu mi starosedeoci zavodimo red... Dobio je kroše u glavu!
Uroš Ćertić
HronikaUROŠ ĆERTIĆ MAČETOM POSEKAO MUŠKARCA U BEOGRADU?! Policija traga za kaskaderom i bivšom rijaliti zvezdom
Uroš Ćertić
HronikaDVA MUŠKARCA SE "DOHVATILA" NASRED PUTA U NOVOM SADU! Svađa tokom vožnje prerasla u okršaj, zaustavili saobraćaj ŽESTOKIM rvanjem! (VIDEO)
Screenshot 2025-11-26 212634.jpg