MALOLETNIK (17) SA OSTATKOM EKIPE BRUTALNO PRETUKAO ČOVEKA U SUBOTICI! Tukli ga palicama i naneli jezive povrede, policija traga za saučesnicima!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Suboticiuhapsili su maloletnika I. V. K. (17) zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo teška telesna povreda.
Kako јe saopšteno iz MUP-a, tereti se da јe zaјedno sa јoš јednim sedamnaestogodišnjim mladićem, protiv koga će biti podneta krivična priјava u redovnom postupku, učestvovao u brutalnom napadu.
Detalji napada
Sumnja se da su I. V. K. i drugi osumnjičeni, zaјedno sa јoš dve osobe za koјima policiјa intenzivno traga, 28. novembra palicama napali četrdesetsedmogodišnjeg muškarca.
Napadnutom muškarcu su u Opštoј bolnici u Subotici konstatovane teške telesne povrede.
Uhapšenom I. V. K. određeno јe zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu priјavu, biti priveden Osnovnom јavnom tužilaštvu u Subotici. Policiјa nastavlja intenzivnu potragu za preostalim napadačima.